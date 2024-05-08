Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Μαΐου

Σήμερα Τετάρτη, 8 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων, Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μήλιου του υμνωδού, Σύναξη της Παναγίας της Κασσωπίτρας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη,

Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία,

Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα,

Κασσιόπη,

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα.

Πηγή: skai.gr

