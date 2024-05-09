Steven Spielberg: Θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη αγαπημένο βιβλίο του Ομπάμα

Η A24 και η εταιρεία παραγωγής του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Amblin Entertainment, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη το διάσημο μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα και μουσικού, Τζέιμς Μακμπράιντ, «The Heaven & Earth Grocery Store».

Αν και βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, προς το παρόν ο διάσημος σκηνοθέτης θα αναλάβει μόνο την παραγωγή, αναφέρει το Deadline.

A24 And Steven Spielberg Developing Adaptation Of James McBride's 'The Heaven & Earth Grocery Store' https://t.co/5ts3MDGrk4 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 7, 2024

Το «The Heaven & Earth Grocery Store» αφηγείται την ιστορία μιας παρέας Μαύρων και Εβραίων που μένουν μαζί στη συνοικία Τσίκεν Χιλ, στο Πότσταουν της Πενσυλβάνια, κατά τις δεκαετίες του ΄20 και ΄30. Το βιβλίο όμως ξεκινά αρκετά χρόνια μετά, το 1972 με την ανακάλυψη ενός σκελετού σε ένα πηγάδι.

Έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις, ενώ χαρακτηρίστηκε από τον NPR ως ένα από τα καλύτερα βιβλία του 2023. Επίσης ήταν στη λίστα του πρώην Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα με τα αγαπημένα του βιβλία για την ίδια χρονιά.

