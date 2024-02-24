Εκλογές προέδρου στις 10 Μαρτίου πρότεινε ο Στέφανος Κασσελάκης στην εισήγηση του προς το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο αναβολής.

Η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Όλγας Γεροβασίλη:

«Καλωσορίζω την Όλγα Γεροβασίλη σε έναν όμορφο αγώνα. Δεσμεύομαι, ενώπιον όλων σας, ότι εγώ θα παραμείνω στο κόμμα, και θα δουλέψω για το κόμμα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ανεξαρτήτως βουλευτικής καρέκλας. Δεσμεύομαι ότι την επομένη των εκλογών, εφόσον κερδίσω, θα προσκάλεσε και την αντιπρόεδρο της Βουλής και την ομάδα της για να φέρουμε εις πέρας τις καταστατικές αλλαγές που χρειαζόμαστε. Να ξέρουν όλοι ότι στο τέλος της ημέρας η αλήθεια θα κερδίσει, και πρέπει να πάμε το γρηγορότερο δυνατόν σε εκλογές προέδρου, στις 10 Μαρτίου και υβριδικά, για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή. Και προφανώς αυτή είναι η εισήγησή μου προς το Συνέδριο».

Παρακολουθήστε ζωντανά το 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

Αναγκασμένος να πάει σε εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ δίχως αναβολή δήλωσε το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με συνέδρους.

«Παιδιά, η ζημιά έχει γίνει, και δεν φταίω εγώ» φέρεται να αναφέρει ο κ. Κασσελάκης σε συνέδρους που ζητούσαν την αναβολή των εκλογών.

«Ας το καταλάβουν όλοι καλά: Στην Αριστερά οι υπονομευτές δεν εκλέγονται αρχηγοί. Δεν το επιτρέπει η ηθική του κόσμου της Αριστεράς» αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος, σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Αν δεν είμαι εγώ απέναντι στους νέους επίδοξους υπονομευτές, θα είναι κάποιος άλλος. Εκείνοι θα τον λένε «ουρανοκατέβατο», όμως θα τον έχει φέρει η κοινωνία, όπως έφερε εμένα. Η κοινωνία με έφερε εμένα» γράφει ο Στέφανος Κασσελάκης, δημοσιεύοντας παράλληλα και μία σειρά από φωτογραφίες του.

Τότε, οι παριστάμενοι του είπαν: «Πρόεδρε, θα υπογράψεις;» και ο κ. Κασσελάκης ανταπάντησε, κατά πληροφορίες: «Λυπάμαι δεν μπορώ. Δεν μπορώ να γίνω Ιφιγένεια».

Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε στην ομιλία του ότι «δεν είναι πρόεδρος υπό προθεσμία και εάν θα βρεθεί αντίπαλος θα γίνει ξανά εκλογή αρχηγού από την βάση», απαντώντας και στην παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν ξεκινήσει το Συνέδριο. Ωστόσο και μετά τις ζυμώσεις της χθεσινής ημέρας που έφεραν την Όλγα Γεροβασίλη ως πιθανή αντίπαλο του κ. Κασσελάκη, στο Συνέδριο τείνει να σχηματοποιηθεί μία πρόταση από κάποια στελέχη σύμφωνα με την οποία η εκλογή αρχηγού θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να μεταφερθεί για μετά τις ευρωεκλογές.

Στην πρόταση αυτή πηγές κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη ανέφεραν «η απάντηση είναι: καθαρές λύσεις» και εξηγούσαν ότι αυτό σημαίνει προσφυγή στην βάση του κόμματος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε επισήμως από το βήμα του 4ου Συνεδρίου η Όλγα Γεροβασίλη. Xρειαζόμαστε σοβαρότητα και αξιοπιστία, δεν φτάνει μόνο η επικοινωνία χωρίς πολιτικό σχέδιο, τόνισε η κ. Γεροβασίλη κατά την ομιλία της στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Άκουσα το δημόσιο προσκλητήριο του προέδρου, είμαι παρούσα, δεν φοβήθηκα ποτέ την ευθύνη. Ούτε στα πιο δύσκολα. Πάντα έβαζα πλάτη. Είμαι υπερήφανη που ήμουν μέλος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε η Όλγα Γεροβασίλη. «Είμαι παρούσα για να σταματήσει η κατηφόρα» δήλωσε δε. Ορισμένοι σύνεδροι απάντησαν με αποδοκιμασίες στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει νόημα να σταματήσουν.

Τον Στέφανο Κασσελάκη στήριξε νωρίτερα στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς, ζητώντας την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και καλώντας την Όλγα Γεροβασίλη να μην ανακοινώσει υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος.

«Η συγκυρία είναι κρίσιμη... Η ΝΔ πολλαπλασιάζει την κρίση που ζουν. Θα γίνουμε κι εμείς πολλαπλασιαστές; Ή θα στείλουμε μήνυμα ενότητας και μάχης; Θα επιτείνουμε την αγωνία ή θα δώσουμε ένα μήνυμα ενότητας συσπείρωσης και μάχης; Θα καταναλώσουμε τις 50 από τις 100 μέρες μέχρι τις εκλογές σε ζητήματα δικά μας;» διερωτήθηκε.

«Συντάσσομαι με αυτό που οι περισσότεροι είπαν – οι ομιλητές που μετέφεραν την αγωνία, όχι για το πώς θα διαμορφωθούν οι εσωτερικοί μας συσχετισμοί, αλλά για το πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στην κοινωνία και την πολιτική», είπε ο Νίκος Παππάς.

