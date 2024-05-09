Ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες κατά της Boeing εγείροντας νέες αμφιβολίες για την ασφάλεια των αεροσκαφών που κατασκευάζει. Ο Σαντιάγκο Παρέδες ο οποίος εργαζόταν για την Spirit AeroSystems στο Κάνσας μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στο BBC και στο αμερικανικό δίκτυο CBS προχωρώντας με τη σειρά του σε νέες αποκαλύψεις για την εταιρεία, περιγράφοντας όσα βίωσε όταν εργαζόταν εκεί μεταξύ 2010 και 2022.

Ο Παρέδες, πρώην επιθεωρητής ποιότητας στην εταιρεία αποκάλυψε ότι οι άτρακτοι που κατασκευάζονταν από τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Boeing έφευγαν τακτικά από το εργοστάσιο με σοβαρά ελαττώματα.

Όπως είπε είχε ανακαλύψει έως και 200 ​​ελαττώματα σε εξαρτήματα που ετοιμάζονταν για αποστολή στην Boeing.

Ο Παρέδες απέκτησε το παρατσούκλι "showstopper" λόγω της επιβράδυνσης της παραγωγής όταν προσπάθησε να εκφράσει τις ανησυχίες του.

Είχε συνηθίσει να βρίσκει «οπουδήποτε από 50 έως 100, 200» ελαττώματα στις ατράκτους που επρόκειτο να αποσταλούν στην Boeing, είπε.

«Έβρισκα πολλούς συνδετήρες που έλειπαν, πολλά λυγισμένα μέρη, μερικές φορές ακόμη και εξαρτήματα που έλειπαν» υποστήριξε.

Η Boeing αρνήθηκε να σχολιάσει τα σχόλια του Παρέδες ενώ η Spirit AeroSystems είπε ότι «διαφωνεί κάθετα» με τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Υπερασπιζόμαστε σθεναρά ενάντια στους ισχυρισμούς του», δήλωσε εκπρόσωπός της Spirit.

Ο Παρέδες είπε στο BBC ότι ορισμένα από τα ελαττώματα που εντόπιζε ήταν δευτερεύοντα αλλά ορισμένα ήταν πιο σοβαρά και πρόσθεσε ότι συχνά τον πιέζανε να είναι λιγότερο αυστηρός.

«Πάντα έκαναν φασαρία γιατί το έβρισκα, γιατί το κοίταζα», είπε.

«Ήθελαν απλώς να αποσταλεί το προϊόν. Δεν επικεντρώθηκαν στις συνέπειες της αποστολής κακών ατράκτων. Απλώς επικεντρώθηκαν στην εκπλήρωση των ποσοστώσεων, στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, στην τήρηση του προϋπολογισμού… Αν οι αριθμοί φαινόταν καλοί, η κατάσταση των ατράκτων δεν είχε μεγάλη σημασία», είπε.

Πολλές από τις εμπειρίες του Παρέδες στην Spirit αποτελούν μέρος της κατάθεσής του σε νομικές ενέργειες που έχουν ασκήσει δυσαρεστημένοι μέτοχοι εναντίον της εταιρείας.

Η εταιρεία Spirit ήταν κάποτε μέρος της Boeing και παραμένει ο κύριος προμηθευτής της. Κατασκευάζει την άτρακτο για κάθε 737 Max στο εργοστάσιό της στη Γουιτσίτα του Κάνσας, προτού τα στείλει στις εγκαταστάσεις της Boeing στο Ρέντον, κοντά στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον. Κατασκευάζει επίσης μεγάλα μέρη του 787 Dreamliner.

Ο Παρέδες υποστήριξε ότι και οι δύο εταιρείες γνώριζαν το μέγεθος του προβλήματος με τα ελαττωματικά εξαρτήματα και ότι συζητήθηκε σε εβδομαδιαίες συναντήσεις μεταξύ επιθεωρητών ποιότητας και από τις δύο εταιρείες.

Οι σχέσεις του Παρέδες με την εταιρεία άρχισαν να χαλάνε όταν όπως ισχυρίστηκε του δόθηκε εντολή από τον διευθυντή του να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε τα ελαττώματα, προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός αριθμός τους.

Αφού ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε, τελικά υποβιβάστηκε και απομακρύνθηκε σε άλλο μέρος του εργοστασίου.

«Αισθάνθηκα ότι με απειλούσαν και ένιωσα ότι μου έκαναν αντίποινα επειδή εξέφραζα τις ανησυχίες μου», είπε.

Ο Παρέδες υπέβαλε στη συνέχεια μια «καταγγελία ηθικής» στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και έγραψε στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Spirit, Tom Gentile.

Σε εκείνο το email, είπε «Έχω χάσει την πίστη μου στην ποιοτική οργάνωση εδώ στη Spirit και αυτή είναι η τελευταία μου κραυγή για βοήθεια».

Στη συνέχεια, την ηγετική θέση του Παρέδες την πήρε κάποιος άλλος μέχρι που ο Παρέδες έφυγε τελικά από την εταιρεία.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι φοβάται να πετάξει με ένα 737 Max, σε περίπτωση που εξακολουθούσε να φέρει ελαττώματα που προέρχονται από το εργοστάσιο της Γουιτσίτα.

«Δεν είχα γνωρίσει ποτέ πολλούς ανθρώπους που φοβόντουσαν να πετάξουν μέχρι που εργάστηκα στη Spirit.Και μετά, όντας στη Spirit γνώρισα πολλούς ανθρώπους που φοβόντουσαν να πετάξουν - γιατί έβλεπαν πώς έφτιαχναν τις ατράκτους» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι δύο πρώην υπάλληλοι της Boeing που είχαν εγείρει «ανησυχίες» για τα προβλήματα ποιότητας και ασφαλείας στην γραμμή παραγωγής έχουν βρεθεί νεκροί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση λόγω πληθώρας προβλημάτων στην ποιότητα, την ασφάλεια και την παραγωγή έπειτα και από την έκρηξη στον αέρα ενός πάνελ πόρτας σε αεροσκάφος 737 MAX.

