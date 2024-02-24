Φάμελλος: «Δεν κερδίζεται η εμπιστοσύνη της κοινωνίας αν κάνουμε κάθε πέντε μήνες εκλογές»

Την αντίθεσή του στην εκλογή αρχηγού εξέφρασε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, παρά την εισήγηση του Στέφανου Κασσελάκη για εσωκομματικές εκλογές στις 10 Μαρτίου.

«Προτεραιότητα είναι τα πολιτικά επίδικα που έχουμε μπροστά μας και αφορούν την κοινωνία. Θέλουμε να γίνουμε ισχυρότεροι, να μεταφέρουμε εμπιστοσύνη στην κοινωνία δεν είναι εμπιστοσύνη να κάνουμε κάθε πέντε μήνες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε «το ερώτημα που τίθεται είναι: Είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε στις αξίες της κοινωνίας και τις αξίες της αριστεράς και των αγώνων της και να υπερβούμε τις προσωπικές διαδρομές; Η πρόταση για εκλογή προέδρου δεν δίνει λύση. Η κοινωνία δεν μας δίνει λευκή επιταγή. Όλοι μας κρινόμαστε κάθε μέρα. Την αδυναμία να αποφασίσουμε εμείς δημοκρατικά δεν μπορούμε να την μεταθέσουμε στη κοινωνία. Απέναντι στην ανάγκη και απαίτηση της κοινωνίας για αριστερή διακυβέρνηση εμείς έχουμε στα χέρια μας την τύχη ενός ιστορικού κόμματος. Πρέπει να συζητήσουμε πολιτικά και να ενισχύσουμε τις θέσεις μας. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια».

Έκανε απολογισμό του οκταμήνου που είναι επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας λέγοντας: «Αυτό το οκτάμηνο υπηρετήσαμε την ανάγκη να υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση και να στηρίξουμε την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ μέσα και έξω από τη Βουλή και να αποδείξουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει και να εκφράζεται με ενιαία φωνή. Το κριτήριο των επιλογών μας ήταν τα συμφέροντα της κοινωνίας και η ενότητα του κόμματος και αυτό πρέπει να είναι και σήμερα. Το ερώτημα είναι η επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και η αναγκαιότητα για τη κοινωνία. Τις ημέρες του συνεδρίου δεν έχει δοθεί απάντηση. Υπάρχει όμως και πρόταση προοδευτικής διεξόδου».

Αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι δημοκρατικός, ευρωπαϊκός, συμπεριληπτικός, ψηφιακός αλλά και με ενεργούς πολίτες. «Δεν είναι ευθύνη μας μόνο η αντιπολίτευση αλλά να διευρύνουμε το ακροατήριο της αριστεράς και της προόδου και να μεταδώσουμε τις αξίες της. Οι σύγχρονες εξελίξεις απαιτούν πολίτες που να συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες. Χρειαζόμαστε οργανώσεις με μέλη που να είναι ενεργοί πολίτες. Υπάρχει έλλειμμα στο κόμμα και είναι έλλειμμα εμπιστοσύνης. Οι δεκάδες χιλιάδες που εγγράφηκαν στο κόμμα και η συμμετοχή στην εκλογή αρχηγού είναι μία απόδειξη ότι ο κόσμος κυττάζει προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ενδιαφέρον αλλά υπάρχουν και απαιτήσεις από τον κόσμο στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε. Οι αγώνες των φοιτητών και των αγροτών είναι μήνυμα ότι ζητούν λύσεις. Θέλουν όμως από εμάς ενότητα και σοβαρότητα στην υπεράσπιση των συμφερόντων της κοινωνίας. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπροσώπησης του κόμματος. Πρέπει να έχουμε μία φωνή».

Αναφέρθηκε στις εσωκομματικές εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας: «Δεν είναι απρόκλητη η συζήτηση που άρχισε την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου. Συνεδριάσανε τα όργανα την τελευταία εβδομάδα. Υπάρχουν προβλήματα συλλογικότητας και δημοκρατίας. Αν δεν τα πούμε, δεν θα τα λύσουμε ποτέ. Χρειαζόμαστε συντροφικότητα και στο ανώτατο επίπεδο. Μας ενώνει η κοινή υπόθεση. Καμία προσωπική ανάγνωση και διαδρομή. Στην ΠΓ αποφασίσαμε να δώσουμε όλοι μαζί την μάχη δίχως να τεθεί θέμα εκλογής προέδρου. Αυτή είναι και η αγωνία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ».

Ακολούθως ρώτησε: «Έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών; Να μην έχουμε δυνατή ομάδα ευρωβουλευτών; Δεν έχουμε τη πολυτέλεια. Έχουμε την πολυτέλεια να περάσει η αντισυνταγματική ρύθμιση για τη ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων; Δεν την έχουμε, αυτή τη μάχη πρέπει να δώσουμε στους δρόμους και όχι στα γραφεία. Δεν έχουμε όμως και την δυνατότητα να κουκουλώσουμε τα προβλήματα. Θα τα λύσουμε ή θα βρούμε μία διέξοδο εκλογών που μπορεί να μη λύσει όμως τα προβλήματα. Το καταστατικό μας έχει καθαρό πλαίσιο για τις αρμοδιότητες των οργάνων και για την λήψη των αποφάσεων. Αντίπαλος μας είναι μόνο η δεξιά πολιτική γιατί είναι αντίπαλος της κοινωνίας».

