1927 ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

Πραγματοποιούνται οι πρώτες Δελφικές Εορτές, με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.

1936 ΒΑΦΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. Δώδεκα νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φονικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος», που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.

1950 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΟΥΜΑΝ»

Ο Γαλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή, που έμεινε στην Ιστορία ως «Διακήρυξη Σούμαν», θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1956 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα, καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Τέσσερις διαδηλωτές κι ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 165 από σφαίρες.

2009 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ

Πεθαίνει ο Ευγένιος Σπαθάρης, Έλληνας καλλιτέχνης του Θεάτρου Σκιών.

