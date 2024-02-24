Με τις τοποθετήσεις συνέδρων συνεχίζονται οι εργασίες της τρίτης μέρας του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εκθέτουν τις απόψεις τους για το μέλλον του κόμματος, αλλά και για ταυτοτικά θέματα, ενόψει και της κρίσιμης ομιλίας της Όλγας Γεροβασίλη αργότερα το απόγευμα.

Στέλιος Παππάς: Δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε σε διαδικασίες εκλογής νέου προέδρου. Κακώς τσίμπησε ο πρόεδρος

«Οποίος νομίζει ότι μπορεί να βάλει το κόμμα σε έναν εμφύλιο φοβάμαι ότι δεν το πονάει το κόμμα. 'Αλλαξε η ατζέντα του συνεδρίου του κόμματος χωρίς καν να έχει κατατεθεί επισήμως μια πρόταση στον προσυνεδριακό διάλογο ούτε στο Συνέδριο. Οι προτάσεις δεν κατατίθενται στα social media, αλλά εδώ. Κατ' εμένα δεν υπάρχει πρόταση και κακώς τσίπησε ο πρόεδρος και μπήκαμε σε μια λογική εντάσεων. Όποιος νομίζει ότι έχει πρόταση ας την κατεβάσει και ας τηρηθεί το Καταστατικό που λέει ότι για να πας σε τέτοιες εκλογές χρειάζονται κάποιες διαδικασίες. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε τέτοια πράγματα, χρειαζόμαστε ηρεμία και συνθετική διαδικασία», είπε ο Στέλιος Παππάς.

Υποστήριξε ότι ο πρόεδρος «έχει την πρώτη ευθύνη να πάρει πρωτοβουλία για να λήξει αυτή η ιστορία». Κατέθεσε δε την εξής πρόταση: «Είναι προφανές ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα στελέχη, δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε σε διαδικασίες εκλογής νέου προέδρου. Δεύτερον, ο πρόεδρος πρέπει άμεσα να καλέσει όλους τους συντρόφους και αυτούς που διαφωνούν να συστρατευτούμε όλοι μαζί στη νέα διαδικασία εκλογών για το ευρωκοινοβούλιο. Τρίτον, επειδή η λίστα του ευρωκοινοβουλίου έχει μία διαδικασία την οποία έχουμε υποχρέωση να αποφασίσουμε, υπάρχει όμως και μία άλλη διαδικασία εκείνη για την εκλογή υποψηφίου της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την θέση της Κομισιόν. Η πρότασή μου είναι λοιπόν να προτείνει το συνέδριό μας στο Κόμμα της Ευρωπαΐκής Αριστεράς υποψήφιος της Αριστεράς για την θέση της Κομισιόν να είναι ο σύντροφος Τσίπρας».

Είπε ότι υπάρχει η δυνατότητα και για άλλες συνθετικές προτάσεις ώστε να πορευτούμε σε μια αξιοπρεπή προοπτική για τις ευρωεκλογές. «Καμία δυνατότητα δεν έχουμε να ξαναχώσουμε το κόμμα σε εμφύλιο και θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Ο σύντροφος Κασσελάκης χρειάζεται όσο μπορεί πιο γρήγορα να πάρει πρωτοβουλία για να λήξει αυτό το θέμα», είπε.

Πέτρος Παππάς: Η πιο οριακή στιγμή της παράταξης

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σε σταυροδρόμι, είμαστε στην πιο οριακή στιγμή της παράταξης», ανέφερε ο βουλευτής Πέτρος Παππάς και πρόσθεσε: «Πέντε μήνες μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη βρισκόμαστε προ των πυλών μίας μεγάλης εσωστρέφειας. Ένας νέος πρόεδρος που δεν έχει δοκιμαστεί και δεν έχει χάσει καμία εκλογική μάχη, ένα σώμα 150.000 ψηφοφόρων αμφισβητείται ανοικτά. Ποιο είναι το όραμα εκείνων που τον αμφισβητούν; Η επιστροφή στο κόμμα των τάσεων και των καπετανάτων, η επιστροφή στο κόμμα της ήττας, στο κόμμα των στελεχών που δεν διαθέτουν ένσημα εργασίας, στο κόμμα των συντροφικών μαχαιρωμάτων. Ή μήπως είναι η επιστροφή στην κομματική ορθοδοξία και στο κόμμα του 3%; Μπορεί αυτό να είναι το τελευταίο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέρουμε μέχρι σήμερα. Θέλουμε να γίνουμε ο βασικός εκφραστής της Κεντροαριστεράς. Θέλουμε και μπορούμε να βάλλουμε τέρμα στην εσωστρέφεια και στον φραξιονισμό».

Κλείνοντας υποστήριξε ότι «μετά το Συνέδριο και την εκλογή νέου προέδρου ελπίζω να αναδειχθεί ένα νέο κόμμα, μία νέα παράταξη κεντροαριστερή που θα διεκδικήσει και θα κερδίσει την διακυβέρνηση της χώρας το 2027».

Κώστας Αρβανίτης: Είμαστε εδώ όλοι μαζί, αλλιώς θα έχουμε ιστορικές ευθύνες. Αυτό είναι το σπίτι μας, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ

«Τι ωραία που τα είπε ο σύντροφος ο Παππάς, τι ωραία. Όμως να σου θυμίσω, σύντροφε, ότι η άποψη του κόμματος είναι όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οπότε οι προσωπικές ατζέντες τέλος», σχολίασε ο Κώστας Αρβανίτης παίρνοντας το λόγο στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον Πέτρο Παππά που είχε προηγηθεί. «Ο πρόεδρος μίλησε για την Αριστερά, δεν μίλησε για την Κεντροαριστερά. Όσοι θέλουν να πάνε στην Κεντροαριστερά να πάει να συναντήσουν τον κ. Ανδρουλάκη», σχολίασε.

«Είμαι συνειδητά μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, απλό εργαλείο, το κόμμα με έστειλε στην Ευρωβουλή με τον κόσμο. Η έδρα ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αν δεν μπορώ να εκφράσω το κόμμα, η έδρα επιστρέφει στο κόμμα. Αυτό το κόμμα που ονειρευτήκαμε, το μεγάλο μας σπίτι, με τα σύμβολά του, με τις σημαίες του και με την ιστορία του», είπε ο ευρωβουλευτής. «Το σπίτι είναι ανοιχτό όχι κλειστό, όχι να φύγουμε από τις παλιές ομάδες και φράξιες και να δημιουργήσουμε νέους ομάδες και φράξιες και νέα αρχηγόπουλα και νέους 'προεδρικούς'», σχολίασε. Ευχαρίστησε τον Στέφανο Κασσελάκη για την τιμή που του έκανε να αναφερθεί προσωπικά σε εκείνον στην εναρκτήρια ομιλία του, σημειώνοντας ότι «όμως ήταν μια συλλογική δουλειά για το κράτους δικαίου». «Συλλογικά λοιπόν πάμε», τόνισε.

Είπε ότι «η Αριστερά ήταν πάντα πατριωτική». «Ναι είμαστε η Αριστερά, η σύγχρονη Αριστερά, που μπορεί να ακούει, να συνθέτει, αλλά αν δεν μπορείς να συνθέσεις στο ίδιο σου το κόμμα, πώς θα συνθέσεις στην κοινωνία;», σχολίασε. «Είμαι υπερήφανος για το κόμμα και για την ιστορία του και για τις διαδικασίες, είμαι υπερήφανος που δουλέψαμε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και μας έδωσε όραμα για το ποια είναι η σύγχρονη Αριστερά και ο Αλέξης είναι εδώ, γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, για να συνεχίσουμε μαζί για την ανατροπή, όχι μόνο του Μητσοτάκη που κάνει βάρδια, αλλά της δεξιάς πολιτικής που έρχεται σκληρή με ακροδεξιά ατζέντα». Είπε ότι «στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δώσαμε μάχη και κερδίσαμε στα εργασιακά, φέραμε τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, εμείς το κάναμε αυτό, εμείς φέραμε τη γνωμοδότηση για την τεχνητή νοημοσύνη, για το δικαίωμα στην αποσύνδεση, εμείς φέραμε μπροστά τα θέματα των αναπήρων ανθρώπων για ισότητα και ορατότητα. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν ήταν οι άλλες 'προοδευτικές' λεγόμενες δυνάμεις, δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ-Ελιά, δεν ήταν το ΚΚΕ». Σημείωσε ότι εμείς είμαστε στη Left ο φάρος που καθοδηγεί τις εξελίξεις στη σύγχρονη αριστερά, όχι τσόντα σε μια σοσιαλδημοκρατική σούπα, ούτε σε περίεργες λογικές». Ο κ. Αρβανίτης ευχαρίστησε τη Μαρία Βλάχου «και όλες τις μανάδες των 57 ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη», υπογραμμίζοντας ότι «θα συνεχίσουμε μέχρι να δοθεί δικαίωση για τους ανθρώπους που χάνονται από την πολιτική της διαφθοράς της Δεξιάς». «Είμαστε εδώ όλοι μαζί και ο πρόεδρος μαζί και όσοι θα μπουν στη διαδικασία διεκδίκησης, μαζί, αλλιώς θα έχουμε ιστορικές ευθύνες. Αυτό είναι το σπίτι μας αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε.

