Travis Kelce: Ο σύντροφος της Taylor Swift πρωταγωνιστεί στη σειρά «Grotesquerie»

Ο Τράβις Κέλσι εντάχθηκε στο κινηματογραφικό σύμπαν του Ράιαν Μέρφι. Ο αστέρας των Kansas City Chiefs συμμετέχει στην τελευταία παραγωγή του δημιουργού του «American Horror Story», «Grotesquerie» και ήδη πέρασε την πρώτη του μέρα στα γυρίσματα με την συμπρωταγωνίστριά του Niecy Nash-Betts.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την νέα σειρά τρόμου του FX η οποία θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο. Πρωταγωνιστούν επίσης ο βραβευμένος με Emmy Κόρτνεϊ Βανς και η υποψήφια για Όσκαρ Λέσλι Μάνβιλ.

Σε ανάρτησή της στο Instagram η Niecy Nash έδωσε μία πρώτη ματιά από τα γυρίσματα και μοιράστηκε αρκετά βίντεο με στιγμές από το πλατό με τον κορυφαίο αθλητή.

«Παιδιά, μαντέψτε με ποιον συνεργάζομαι στο "Grotesquerie"», είπε χαρακτηριστικά σε ένα από αυτά με τον σταρ του NFL να απαντά: «Μπαίνω σε νέα χωράφια με τη Νίσι».

Σε ένα άλλο δείχνει τον Mέρφι να αγκαλιάζει τον Kέλσι και να του λέει: «Ήσουν υπέροχος». Όταν η ηθοποιός τον ρωτά πως αισθάνεται ο Κέλσι της απαντά: «Χαίρομαι που δεν έκανα κακό σε κανέναν».

Σύμφωνα με το People, δεν είναι η πρώτη φορά που ο αθλητής ασχολείται παράλληλα με την βιομηχανία του θεάματος. Πρόσφατα ανέλαβε την παραγωγή της ταινίας «My Dead Friend Zoe», με πρωταγωνιστές τους Σονέκα Μάρτιν-Γκριν, Εντ Χάρις και Μόργκαν Φρίμαν, ενώ θα είναι ο οικοδεσπότης του «Are You Smarter than a Celebrity?» για το Prime Video. Τον περσινό χρόνο είχε αναλάβει την παρουσίαση ενός επεισοδίου του «Saturday Night Live».

