Την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοίνωσε επισήμως από το βήμα του 4ου Συνεδρίου η Όλγα Γεροβασίλη.

Xρειαζόμαστε σοβαρότητα και αξιοπιστία, δεν φτάνει μόνο η επικοινωνία χωρίς πολιτικό σχέδιο, τόνισε η κ. Γεροβασίλη κατά την ομιλία της στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Άκουσα το δημόσιο προσκλητήριο του προέδρου, είμαι παρούσα, δεν φοβήθηκα ποτέ την ευθύνη. Ούτε στα πιο δύσκολα. Πάντα έβαζα πλάτη. Είμαι υπερήφανη που ήμουν μέλος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε η Όλγα Γεροβασίλη. «Είμαι παρούσα για να σταματήσει η κατηφόρα» δήλωσε δε. Ορισμένοι σύνεδροι απάντησαν με αποδοκιμασίες στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει νόημα να σταματήσουν.

Είμαστε, τόνισε, κόμμα διακυβέρνησης, δεν είμαστε κόμμα συμπλήρωμα, και οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές από εμάς. Πρεπει να νικήσουμε τον Μητσοτάκη. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται σοβαρό πολιτικό σχέδιο και συγκροτημένη πολιτική λειτουργία.

«’’Το γράψτε τη γνώμη σας’’ και θα σας πούμε τη γνώμη μας δεν είναι iSyriza» σημείωσε.

Στο πλαίσιο της ομιλίας της, έθεσε -όπως είπε- το δίλημμα, «το παλιό ή το νέο;», με πολλούς συνέδρους να φωνάζουν «το νέο». Η κ. Γεροβασίλη επισήμανε ότι «το νέο δεν είναι μεσσιανισμός. Οι μεσσίες έρχονται από πολύ παλιά… Περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε νέες ιδέες και αποφασιστικές λύσεις, αποτελέσματα στα προβλήματα του κόσμου, συλλογική σκέψη είναι πιο αναγκαία όπλα από ποτέ» δήλωσε.

Παρακολουθήστε ζωντανά το 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Δεν υπάρχουν αντίπαλοι εδώ, δεν είναι αρένα το συνέδριο – όχι άλλοι εχθροί ανάμεσά μας: πάμε όλοι μαζί, δίπλα στην κοινωνία», είπε η κ. Γεροβασίλη στην αρχή της ομιλίας της, σημειώνοντας ότι «δεν πάει άλλο, η κοινωνία χρειάζεται προοδευτική διέξοδο».

«Όλους αυτούς τους μήνες στήριξα τη νέα προσπάθεια», τόνισε, υπογραμμίζοντας: «Πάντα πίστευα ότι η Αριστερά είναι τα μέλη της, οι άνθρωποί της». Και συνέχισε: «Πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματικότητα, το κόμμα μας υποχωρεί διαρκώς – σήμερα φτάσαμε στο σημείο να μην υπάρχει ενδιαφέρον των μελών μας να είναι σύνεδροι. Πρέπει να μπει φρένο στην καθοδική πορεία, να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος και την κυβερνητική μας προοπτική». «Είμαστε κόμμα διακυβέρνησης, ούτε συμπλήρωμα στο πολιτικό σύστημα, ούτε κόμμα διαμαρτυρίας», σημείωσε.

«Πρέπει να σταματήσουν τα λάθη που μας κοστίζουν ακριβά», είπε, αναφέροντας εμφατικά: «Αλλο τα λάθη απειρίας κι άλλο τα λάθη της αλαζονείας». «Χρειαζόμαστε σοβαρότητα κι αξιοπιστία» παρατήρησε, και συμπλήρωσε: «Απαραίτητη η επικοινωνία, αλλά φτάνει μόνο;», ζητώντας παράλληλα «συγκροτημένη πολιτική λειτουργία».

«Ο ρόλος του προέδρου είναι να αγκαλιάζει κι όχι να απομακρύνει, ο ρόλος του είναι να μεγαλώνει το κόμμα – να προσθέτει δυνάμεις κι όχι να αφαιρεί», επισήμανε.

Το επόμαχο απόσπασμα της ομιλίας της Όλγας Γεροβασίλη για την υποψηφιότητά της

«Πρόεδρε, δεν αγαπάς τα μέλη περισσότερο από όλους εμάς.

Είμαι εδώ και 12 χρόνια βουλευτής σε μια εκλογική περιφέρεια που ήταν κάστρο της Δεξιάς.

Έμαθα σε όλη μου τη διαδρομή να δίνω αγώνες. Πολλούς αγώνες.

Στα κινήματα, στην αυτοδιοίκηση, στη Βουλή, στην κυβέρνηση.

Παντού.

Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα μικρό κόμμα.

Και έδωσα μάχη για να μεγαλώσει. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε.

Τη σχέση με τα μέλη μας και την κοινωνία την υπερασπίζομαι στην πράξη.

Με έργα. Όχι στα λόγια.

Και δεν εξέλαβα ποτέ την ψήφο των πολιτών ως “λευκή επιταγή”.

Όλες και όλοι κρινόμαστε καθημερινά από τους πολίτες.

Αυτούς υπηρετούμε, σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτούς λογοδοτούμε.

Και σήμερα, αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή, δηλώνω παρούσα.

Για να σταματήσει η κατηφόρα.

Για να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Για να γίνει ξανά η Μεγάλη Αριστερά.

Για να γίνει ξανά ο προοδευτικός χώρος πρωταγωνιστής.

Για να μπορούν τα μέλη και οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία να πηγαίνουν με περηφάνια και αξιοπρέπεια στη δουλειά τους, στα καφενεία, στις παρέες τους και να υπερασπίζονται το κόμμα μας.

Για μια πραγματική προοδευτική αντεπίθεση που τόσο έχει ανάγκη η χώρα και λαός μας.

Είμαστε εδώ, γιατί έχουμε δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή, πιο δίκαιη, με περισσότερες ευκαιρίες.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Εκλογές προέδρου στις 10 Μαρτίου πρότεινε ο Στέφανος Κασσελάκης στην εισήγηση του προς το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο αναβολής.



Τον Στέφανο Κασσελάκη στήριξε νωρίτερα στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς, ζητώντας την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και καλώντας την Όλγα Γεροβασίλη να μην ανακοινώσει υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος.

«Η συγκυρία είναι κρίσιμη... Η ΝΔ πολλαπλασιάζει την κρίση που ζουν. Θα γίνουμε κι εμείς πολλαπλασιαστές; Ή θα στείλουμε μήνυμα ενότητας και μάχης; Θα επιτείνουμε την αγωνία ή θα δώσουμε ένα μήνυμα ενότητας συσπείρωσης και μάχης; Θα καταναλώσουμε τις 50 από τις 100 μέρες μέχρι τις εκλογές σε ζητήματα δικά μας;» διερωτήθηκε.

«Συντάσσομαι με αυτό που οι περισσότεροι είπαν – οι ομιλητές που μετέφεραν την αγωνία, όχι για το πώς θα διαμορφωθούν οι εσωτερικοί μας συσχετισμοί, αλλά για το πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στην κοινωνία και την πολιτική», είπε ο Νίκος Παππάς.

