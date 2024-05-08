Μπορεί οι Κόκκινοι να μην έχουν καταφέρει εδώ και πολύ καιρό να κάνουν δύο νίκες σερί, ωστόσο τις τελευταίες μέρες κερδίζουν όλο και συχνότερα. Μάλιστα η νίκη στον τελευταίο αγώνα ασυλίας ήρθε αρκετά εύκολα, πιο εύκολα απ' ότι δείχνει το τελικό 9-7.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τους Κόκκινους, που έφεραν 4 νίκες στα πρώτα 4 ματσαρίσματα. Ακόμα και η Ασημίνα, παρά την πτώση που είχε στην αναμέτρησή της, μπόρεσε να φέρε πόντο.

Σε πολύ καλή μέρα βρέθηκε η Δώρα που έφερε συνολικά 3 πόντους.

Οι Κόκκινοι κυριολεκτικά μάτωσαν, όμως κατάφεραν να φέρουν τον Αγώνα στο 7-2 και να έχουν ένα σαφέστατο προβάδισμα για τη νίκη.

Εκεί όμως που όλα πήγαιναν τέλεια για την ομάδα και οι Μπλε βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο μιας αγωνιστικής συντριβής, ο Γιώργος Γκιουλέκας φαίνεται πως είχε αποφασίσει να μην ματσάρει αντίπαλο και υπολόγιζε ότι οι αντίπαλοί του δεν θα τον μάτσαραν επίσης. Ο Φάνης όμως τον επέλεξε και αυτό προκάλεσε την έκρηξη του παίκτη των Κόκκινων, αποδίδοντας την επιλογή αυτή σε εγωιστικά κίνητρα.

Η αναμπουμπούλα αυτή στον Κόκκινο πάγκο έδωσε φτερά στους Μπλε, και γρήγορα το ματς έφτασε στον πόντο! Η Κατερίνα Δαλάκα αντιλαμβανόμενη τι είχε συμβεί έγινε έξαλλη με τον συμπαίκτη της.

Οι Μπλε μπορεί να γλίτωσαν τη μεγάλη ήττα, όμως δεν είχαν αυτό που χρειαζόταν για να ολοκληρώσουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη. Η Δώρα κέρδισε ξανά τη Σταυρούλα και έκλεισε την αναμέτρηση. Η παίκτρια των Μπλε απέδωσε την ήττα στην τύχη.

Στο συμβούλιο που ακολούθησε οι Μπλε ψήφισαν τον Σταμάτη Ταλαδιανό ως τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Μένει να δούμε πιο θα είναι το αποτέλεσμα της τέταρτης ασυλίας της εβδομάδας και ποιος παίκτης θα κλείσει την τετράδα των υποψηφίων.

Πηγή: skai.gr

