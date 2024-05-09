Αποθεωτική υποδοχή και το «ευχαριστώ» του Μπαρτζώκα στους οπαδούς του Ολυμπιακού

«Θρύλε σ' αγαπώ, φέρτε μας το ευρωπαϊκό», «Μέχρι τέλους, οε οε οε» και εκείνο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν κατά την άφιξη του Ολυμπιακού, μετά την πρόκριση της ομάδας στο Final Four του Βερολίνου με τη νίκη στη Βαρκελώνη.

Εκατοντάδες οπαδοί των «ερυθρόλευκων» βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι προκρίθηκαν σε F4 για τρίτη σερί φορά και τέταρτη τα τελευταία επτά χρόνια.

«Παιδιά χίλια ευχαριστώ που είστε τέτοια ώρα εδώ», είπε στους εκστασιασμένους φίλους της ομάδας, ενώ την αποθέωση γνώρισε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο οποίος επίσης ευχαρίστησε τους οπαδούς για την υποδοχή τους και υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία!

Και κάπου εκεί ακούστηκε ξανά δυνατά το «μέχρι τέλους» και οι φίλοι των Πειραιωτών αποχαιρέτησαν με ένα θερμό χειροκρότημα την αποστολή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.