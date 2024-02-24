Τον Στέφανο Κασσελάκη στήριξε προ ολίγου στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς, ζητώντας την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και καλώντας την Όλγα Γεροβασίλη να μην ανακοινώσει υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος.

«Η συγκυρία είναι κρίσιμη... Η ΝΔ πολλαπλασιάζει την κρίση που ζουν. Θα γίνουμε κι εμείς πολλαπλασιαστές; Ή θα στείλουμε μήνυμα ενότητας και μάχης; Θα επιτείνουμε την αγωνία ή θα δώσουμε ένα μήνυμα ενότητας συσπείρωσης και μάχης; Θα καταναλώσουμε τις 50 από τις 100 μέρες μέχρι τις εκλογές σε ζητήματα δικά μας;» διερωτήθηκε.

«Συντάσσομαι με αυτό που οι περισσότεροι είπαν – οι ομιλητές που μετέφεραν την αγωνία, όχι για το πώς θα διαμορφωθούν οι εσωτερικοί μας συσχετισμοί, αλλά για το πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στην κοινωνία και την πολιτική», είπε ο Νίκος Παππάς.



«Σε αυτή την αίθουσα δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Και κανένας από αυτούς που την εκφράζει δεν θέλει το κακό του κόμματος», τόνισε.



«Ολοι και όλες θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψη του Αλέξη Τσίπρα από αυτό εδώ το βήμα θα προσέθετε», ανέφερε. «Ο Στέφανος δεν ζήτησε λευκή επιταγή. Λευκή επιταγή δεν λαμβάνει κανείς. Οταν, λοιπόν, θέτουμε τον εαυτό μας στην κρίση των μελών, απαιτούμε από τον εαυτό μας τη λογοδοσία. Ο Στέφανος έχει τον πρώτο λόγο για να λύσουμε τα προβλήματα και να κόψουμε τον βήχα του Μητσοτάκη».



«Με την Όλγα έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί. Είναι ένα πρόσωπο που κοσμεί την παράταξή μας. Πρέπει να έχει ξεχωριστή θέση δίπλα στον Στέφανο σε αυτή τη μάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά για την Όλγα Γεροβασίλη.

«Η μόνη απάντηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με μια προϋπόθεση: να βάλουμε τέρμα στην εσωστρέφεια... Θα είναι σκληρός ο κόσμος αν δεν ανταποκριθούμε στις προσδοκίες» προειδοποίησε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν, επέμεινε, λύσεις που θα μας κάνουν να πορευτούμε όλοι μαζί.



Πρότεινε στο τέλος της ομιλίας του: «1ον) να ανασυγκροτηθεί από Δευτέρα ένα Εκτελεστικό Γραφείο που θα πάει τις εκλογές στην επόμενη μάχη, 2ον) με ευθύνη του Εκτελεστικού Γραφείου να έρθουν προτάσεις για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματος, 3ον) οι αλλαγές αυτές να μπουν στην κρίση του κόμματος, 4ον) να ξεκινήσει από Δευτέρα η ανασύνταξη για τις ευρωεκλογές».

Πηγή: skai.gr

