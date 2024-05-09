Η Σακίρα φαίνεται ότι πέτυχε μια μεγάλη νίκη σε μια δεύτερη έρευνα που αφορούσε τους φόρους της στην Ισπανία. Η διάσημη καλλιτέχνιδα, 47 ετών, κατηγορήθηκε ότι χρωστούσε στην Ισπανία 6,7 εκατ. ευρώ σε φόρους για τα εισοδήματά της το 2018 μέσω μιας υπεράκτιας εταιρείας, αν και η ίδια αρνήθηκε κάθε παράβαση.

Την Τετάρτη, 8 Μάϊου 2024, οι εισαγγελείς προχώρησαν στην απόρριψη της δεύτερης υπόθεσης φοροδιαφυγής της σταρ, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, σύμφωνα με δημοσίευμα του AP.

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό, η Σακίρα προχώρησε σε συμφωνία με τους εισαγγελείς σχετικά με τους φερόμενους ως μη καταβληθέντες φόρους από το 2012 έως το 2014. Της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή και πρόστιμο ύψους, περίπου, 7,6 εκατ. δολαρίων.

Οι ισπανικές εισαγγελικές αρχές άνοιξαν τον Ιούλιο του 2023 μια δεύτερη υπόθεση εναντίον της τραγουδίστριας, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε ένα δίκτυο εταιρειών, ορισμένες από τις οποίες εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους, για να εξαπατήσει την ισπανική εφορία το 2018. Η Σακίρα πλήρωσε το δικαστήριο τον Αύγουστο, δήλωσε στο AFP το πρακτορείο που την εκπροσωπεί, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας «El Periodico».

Η πληρωμή της δεν υποδηλώνει ούτε την ενοχή ούτε την αθωότητα της τραγουδίστριας στην υπόθεση, αλλά αποτελεί «άλλη μια απόδειξη της προθυμίας της να εξοφλήσει πιθανά χρέη της προς τις ισπανικές φορολογικές αρχές», ανέφερε η εφημερίδα.

Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τον Ιούλιο ότι η Σακίρα ελέγχεται για ύποπτες φορολογικές παραβάσεις του 2018. Εκπρόσωπος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Καταλονίας δήλωσε τότε: «Το δικαστήριο κίνησε διαδικασία μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε από εισαγγελείς κατά της τραγουδίστριας για δύο ύποπτα φορολογικά αδικήματα που σχετίζονται με τον φόρο εισοδήματος και τον φόρο περιουσίας για το ισπανικό φορολογικό έτος 2018».

Η Σακίρα δήλωσε μετά την παραδοχή της φορολογικής απάτης για τα έτη 2012 έως 2014 σε δικαστήριο της Βαρκελώνης ότι το έκανε για την καριέρα της και τους δύο γιους της, τον Μίλαν και τον Σάσα.

Σε μια μακροσκελή δήλωση που εξέδωσε μέσω των εκπροσώπων της στις δημόσιες σχέσεις ανέφερε: «Πρέπει να διαλέγω τις μάχες μου και το πιο σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά μου να ζήσουν μια γεμάτη ζωή και να επικεντρωθώ σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό: να τα βλέπω να μεγαλώνουν και να περνάω χρόνο μαζί τους, χωρίς να τα υποβάλλω στην αγωνία να βλέπουν τη μητέρα τους σε μια δικαστική διένεξη με τη ζημιά που αυτό προκαλεί. Τα ίδια μου ζήτησαν να το κάνω αυτό και πήρα αυτή την απόφαση γι' αυτά».

Και πρόσθεσε: «Έχουν περάσει δύσκολες στιγμές και θέλω να με δουν επιτέλους ευτυχισμένη και να μπορέσουμε όλοι μαζί να ατενίσουμε το μέλλον».

Αφήνοντας αιχμές για το ισπανικό φορολογικό σύστημα, η ίδια είπε: «Θεωρώ ότι το σύστημα στην Ισπανία πρέπει να αναθεωρηθεί προς όφελος των πολιτών της. Και θα συνεχίσω να είμαι σύμμαχος για να διασφαλίσω ότι αυτό θα συμβεί.

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για καλούς δικηγόρους υπεράσπισης ή ακόμη και να επιτύχουν έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό και έχουν δει τη ζωή τους να καταρρέει, εξαιτίας ασυμφωνιών με το ισπανικό υπουργείο Οικονομικών».

Επιμένοντας ότι ο αγώνας για να καθαρίσει το όνομά της της είχε προκαλέσει τεράστια σπατάλη χρόνου και πόρων, κατέληξε: «Ένιωθα έτοιμη να αντιμετωπίσω μια δίκη και να υπερασπιστώ την αθωότητά μου. Οι δικηγόροι μου ήταν πεπεισμένοι ότι είχαμε μια νικηφόρα υπόθεση. Ωστόσο, πήρα αυτή την απόφαση μετά από έναν αγώνα που διήρκεσε πολλά χρόνια.

Είχα δύο επιλογές, να συνεχίσω μέχρι τέλους, υποθηκεύοντας την ευτυχία μου και την ευτυχία των παιδιών μου, σταματώντας να δημιουργώ τραγούδια και άλμπουμ και να περιοδεύω, μη μπορώντας να απολαύσω την καριέρα μου και τα πράγματα που αγαπώ, ή να κάνω μια συμφωνία και να αφήσω πίσω μου αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου κοιτάζοντας μπροστά. Επέλεξα το δεύτερο».

Πηγή: skai.gr

