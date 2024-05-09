Δουβλίνο: Το Trinity College συμφώνησε να διακόψει συνεργασία με ισραηλινές εταιρείες μετά τις διαμαρτυρίες φοιτητών

Οι φοιτητές του Trinity College στο Δουβλίνο διέκοψαν μετά από πέντε ημέρες την κινητοποίησή τους στο campus του πανεπιστημίου μετά την απόφαση της πρυτανείας να σταματήσει τη συνεργασία με ισραηλινές εταιρείες.

Η διοίκηση του πανεπιστημίου ήρθε σε συμφωνία με τους φοιτητές, η οποία προβλέπει ότι το Trinity θα σταματήσει τη συνεργασία με ισραηλινές εταιρείες που έχουν δραστηριότητες στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και εμφανίζονται στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το Trinity, επίσης, θα επιχειρήσει να σταματήσει τη συνεργασία και με άλλες ισραηλινές εταιρείες.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο κατάλογος προμηθευτών του Trinity College περιλαμβάνει μόνο μία ισραηλινή εταιρεία, με την οποία η συνεργασία θα συνεχιστεί μέχρι τον Μάρτιο του 2025 για λόγους που έχουν να κάνουν με το συμβόλαιο.

Η κινητοποίηση στο campus του Trinity College, ανάλογη με αυτές σε αμερικανικά πανεπιστήμια, ξεκίνησε στις 3 Μαΐου όταν φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές έστησαν δεκάδες σκηνές στο Fellows' Square.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου η αστυνομία έδιωξε βίαια τους διαδηλωτές σε πολλά πανεπιστήμια, δεν έγινε καμία προσπάθεια να διαλυθούν οι διαμαρτυρόμενοι. Αντίθετα, κοσμήτορας του πανεπιστημίου που ηγήθηκε των συνομιλιών με τους φοιτητές, τους ευχαρίστησε για την «αλληλεγγύη» τους.

Σήμερα ο Ρίσι Σούνακ θα υποδεχτεί το νούμερο 10 της Ντάνουνιγκ Στρητ αντιπρυτάνεις από ορισμένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια, με κύριο θέμα τη δράση για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης αντισημιτικής ρητορικής στις πανεπιστημιουπόλεις.

Πριν από τη συνάντηση, ο Σούνακ δήλωσε: «Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι χώροι εξαντλητικού διαλόγου αλλά και χώροι ανεκτικότητας και σεβασμού για κάθε μέλος της κοινότητας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.