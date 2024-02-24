Τη στήριξη του στην υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασιλη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως στο Συνέδριο του κόμματος ο Χρήστος Σπίρτζης.



Στη σκιά της εισήγησης του Στέφανου Κασσελάκη για εκλογές στις 10 Μαρτίου, ο κ. Σπίρτζης ζήτησε να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στο καταστατικό. «Οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό. Αλλιώς θα γίνει Κούγκι... Δηλαδή, τουλάχιστον ένας μήνας προεκλογική περίοδο, με διασφάλιση της διαφάνειας, του απαραβίαστου και της ταυτοπροσωπίας».

Παρακολουθήστε ζωντανά το 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

Σε ό,τι αφορά τον υβριδικό τρόπο της διαδικασίας, τον όποιον πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αποσαφήνισε πως δεν είναι αντίθετος στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά ζήτησε διαβεβαιώσεις για το αδιάβλητο της διαδικασίας.

«Το να βάζει ο Κασσελάκης τους δικούς του να μαζεύουν υπογραφές για αναβολή και ο ίδιος να προκαλεί το μισό κόμμα, αφήνω εσάς να το κρίνετε» είπε δε.



«Η Όλγα δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το κόμμα, γιατί θα κερδίσει» επανέλαβε ο κ. Σπίρτζης.



Διευκρίνισε ότι ο ίδιος θα συμφωνούσε με την πρόταση του προέδρου της ΚΟ Σωκράτη Φάμελλου, να μην γίνουν εκλογές, αλλά ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν μπορεί να βαδίσει προς τις ευρωεκλογές με το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί.

