Ιδιαίτερη ικανοποίηση υπάρχει στην Κουμουνδούρου για τη συμμετοχή στην καινοτόμα διαδικασία των προκριματικών εκλογών που διαμόρφωσαν το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Κομματικές πηγές ανέφεραν χθες Δευτέρα το βράδυ πως η συμμετοχή ξεπέρασε τον πήχη των 50.000 που είχαν θέσει οι επιτελείς του κόμματος. Το γεγονός ότι παλιά και νέα μέλη, καθώς και χιλιάδες φίλοι, ψήφισαν μαζικά, δια ζώσης και διαδικτυακά, σε μια διαδικασία η οποία αποτελεί ακόμα ένα βήμα για τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα ψηφιακό, εκλαμβάνεται από κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου ως μία ακόμη ένδειξη της διαρκώς κλιμακούμενης δυναμικής του. «Ένα κόμμα που δίνει πραγματική φωνή στη βάση του, τη μόνη του δύναμη στις επερχόμενες μάχες για την προοδευτική αντεπίθεση, για τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα», τονίζουν χαρακτηριστικά.



Όσον αφορά σχόλια που ακούστηκαν από την κυβερνητική πλευρά, αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης σε σχέση με τα 145.000 μέλη που ψήφισαν πέρυσι τον Σεπτέμβριο στον α΄ γύρο για την ανάδειξη του νέου προέδρου κύκλοι του κόμματος ανέφεραν: «Η σύγκριση της συμμετοχής στις προκριματικές εκλογές για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ με τη συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές κρίνεται αδόκιμη. Οι κρίσιμες εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας είχαν ως επίδικο την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογική ήττα και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απέκτησαν εκ των πραγμάτων μια τεράστια βαρύτητα που προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων των πολιτών, καθώς το διακύβευμα ήταν η εκλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας.



Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν πως η ψηφοφορία για το ευρωψηφοδέλτιο, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, αποτέλεσε την επιβράβευση, από 63.000 και πλέον μέλη και φίλους/ες του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου πιστεύουν πως τα 35 πρόσωπα που αναδείχθηκαν αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας. Εξακολουθούν να βάζουν τον πήχυ ψηλά σε σχέση με τις επικείμενες κάλπες της 9ης Ιουνίου και πολύ σύντομα όλοι οι υποψήφιοι θα ξεκινήσουν μια εξωστρεφή προεκλογική εκστρατεία.



Η λίστα με τους «42» θα κλείσει την Παρασκευή με την ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει το κόμμα για τις ευρωεκλογές. Ο Στέφανος Κασσελάκης στη ομιλία του θα ανακοινώσει και τα πέντε πρόσωπα που λείπουν για να συμπληρωθεί το ευρωψηφοδέλτιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για το πως θέλει να κινηθεί. Θεωρείται πολύ πιθανό να επιλέξει και πρόσωπα εκτός της προκριματικής λίστας. Στο ψηφοδέλτιο θα συμμετέχουν ex officio οι νυν ευρωβουλευτές Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κουντουρά.

Νέα Αριστερά

18 νέες υποψηφιότητες ανακοίνωσε χθες και η Νέα Αριστερά. Το κόμμα κάνει έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να παγιωθεί αρκετά πάνω από το 3% που το αποτυπώνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν δυο πρώην κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τους οποίους η κοινοβουλευτική ομάδα των «11» θέλει να σηματοδοτήσει τους ισχυρούς δεσμούς που εξακολουθούν να υπάρχουν με τη Αριστερά. Ο πρώην υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, αλλά και ο πρώην υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.



