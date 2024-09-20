Ανδρέας Μικρούτσικος: Λύγισε βλέποντας πλάνα από τη συναυλία αφιέρωμα στον αδερφό του Θάνο. Γιατί δεν πήγε ο ίδιος;

Ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος όλα τα χρόνια της ζωής τους στήριζαν ο ένας τον άλλον με όλες τους τις δυνάμεις.

Ο πέντε χρόνια μεγαλύτερος Θάνος πάντα πρόσεχε τον μικρό του αδερφό. Και ήταν αυτός που στάθηκε δίπλα του στη μεγάλη οικονομική καταστροφή που άλλαξε τη ζωή του. Ο χαμός του είναι ένα αγκάθι στην καρδιά του Ανδρέα που δε θα ξεπεράσει ποτέ.

