Ανδρέας Μικρούτσικος: Λύγισε βλέποντας πλάνα από τη συναυλία αφιέρωμα στον αδερφό του Θάνο. Γιατί δεν πήγε ο ίδιος;

Η αδερφική σχέση και η βαθιά αγάπη μεταξύ τους ήταν γνωστή

Ανδρέας Μικρούτσικος: Λύγισε βλέποντας πλάνα από τη συναυλία αφιέρωμα στον αδερφό του Θάνο. Γιατί δεν πήγε ο ίδιος

Ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος όλα τα χρόνια της ζωής τους στήριζαν ο ένας τον άλλον με όλες τους τις δυνάμεις.

Ο πέντε χρόνια μεγαλύτερος Θάνος πάντα πρόσεχε τον μικρό του αδερφό. Και ήταν αυτός που στάθηκε δίπλα του στη μεγάλη οικονομική καταστροφή που άλλαξε τη ζωή του. Ο χαμός του είναι ένα αγκάθι στην καρδιά του Ανδρέα που δε θα ξεπεράσει ποτέ.

Ανδρέας Μικρούτσικος Θάνος Μικρούτσικος Ηρώδειο
