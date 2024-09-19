Ο Θέμης Αδαμαντίδης έδωσε συνέντευξη στο Πρωινό και ο Γιώργος Λιάγκας τον έκραξε για αυτά που είπε

Μια συνέντευξη –τη λες και αμφιλεγόμενη- έδωσε στο Πρωινό ο Θέμης Αδαμαντίδης και βρήκε τον μπελά του.

Ο τραγουδιστής μίλησε ανάμεσα σε άλλα για τον Απόστολο Λύτρα και την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που συζητήθηκε πολύ αλλά και για τη δική του ανάλογη υπόθεση με την πρώην σύντροφό του Βαρβάρα Κίρκη.

«Με στεναχωρεί αυτό, γιατί ο Απόστολος Λύτρας θα έπρεπε και λόγω θέσης να μη φτάσει μέχρι εκεί. Φαντάσου όμως, κι από την άλλη, πόσο δίκιο μπορεί να είχε, όχι στο αποτέλεσμα… Για να φτάσει στο σημείο να σηκώσει χέρι, ίσως τον έπνιγε η κατάσταση, τον μείωσε και τον ξεφτίλισε. Να φτάσεις στο σημείο να χτυπήσεις στη μούρη; Δεν μπορούσε να δώσει μια σπρωξιά στον ώμο;», είπε αρχικά ο Θέμης Αδαμαντίδης και συνέχισε:

Για το δικό του περιστατικό βίας με τη Βαρβάρα Κίρκη, ο Θέμης Αδαμαντίδης είπε: «Εγώ δεν ακούμπησα καμία μούρη, ένα σπρώξιμο έκανα. Στο περιστατικό με τη Βαρβάρα μπήκε πολύ “σάλτσα” μέσα. Ήταν στημένο».

Μετά την προβολή του βίντεο ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε εναντίον του τραγουδιστή για τα λεγόμενά του:

«Ρε γαμ…ο, κλείσ’ το το ρημάδι. Μην τα λες, άσε να τα πει κανένας άλλος. Είναι δυνατόν τώρα να περνάς ένα μήνυμα ότι δεν χτυπάμε πρόσωπο, αλλά άμα ρίξουμε καμιά σπρωξιά στο σώμα, δεν πειράζει; Επειδή είμαστε και οι δύο αρσενικά, ποια είναι η μεγαλύτερη ξεφτίλα που μπορεί να υποστεί ένας άντρας;

Να χτυπάει μια γυναίκα και να ξεφτιλίζεται στο πανελλήνιο επειδή χτύπησε μια γυναίκα η να τρώει κεράτο; Γενικά μιλάω, δεν λέω ούτε για σένα ούτε για τον Λύτρα. Ποια είναι η μεγαλύτερη ξεφτίλα; Να δείρεις και να ξεφτιλιστείς ή να έχεις φάει κέρατο; Στο δικό μου το ζύγι είναι το κέρατο. Θα το καταπιείς, θα πεις και δυο βρισίδια σε δυο φίλους σου και να πας παρακάτω», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.