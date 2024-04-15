Nέα Αριστερά: Oι 18 νέες υποψηφιότητες για τις Ευρωεκλογές

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει 18 νέες υποψηφιότητες για τις Ευρωεκλογές που εγκρίθηκαν από το Μεταβατικό Πανελλαδικό της Συντονιστικό:

Ζωή Ακριβούλη Οικονομολόγος, Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Λάρισας

Μαρία Γιαννακάκη, Ιστορικός-Διεθνολόγος

Γιάννης Καλομενίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Νοσοκομείο "Ο Ευαγγελισμός"

Φιλήμων Καραμήτσος, Δημοσιογράφος

Αλίκη Κατσαρού, Αρχειονόμος & Βιβλιοθηκονόμος - MA Πολιτισμική Κληρονομιά, ελεύθερη επαγγελματίας

Δήμητρα Κεραμυδά, Δικηγόρος αφιερωμένη στην κοινωνικά προσανατολισμένη υπερασπιστική δικηγορία

Αντρέας Κονταράκης, Αιθουσάρχης, διανομέας ταινιών

Νάντια Κουλουμπή, Γιατρός-ενδοκρινολόγος

Αθανασία Κυμιγκέλη, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών / Ελεγκτής Είσπραξης της ΑΑΔΕ

Πέτρος Λυμπεράκης, Δρ Οικολογίας. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ)

Νικήτας Μυλόπουλος, Καθηγητής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Όλγα Νάσση, Ανθρωπολόγος

'Ακης Σακισλόγλου, Δημοσιογράφος

Ινώ Σιώζου, Ειδική σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και περιβάλλοντος

Γιώργος Σταθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην υπουργός

Νίκος Φίλης, Δημοσιογράφος, πρώην βουλευτής και υπουργός Παιδείας

Πέτρος Φιλίππου, πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Κατερίνα Φλώρου, Υποψήφια Διδακτόρισσα, εργαζόμενη με μπλοκάκι



