Nέα Αριστερά: Oι 18 νέες υποψηφιότητες για τις Ευρωεκλογές

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει 18 νέες υποψηφιότητες για τις Ευρωεκλογές που εγκρίθηκαν από το Μεταβατικό Πανελλαδικό της Συντονιστικό:
- Ζωή Ακριβούλη Οικονομολόγος, Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Λάρισας
- Μαρία Γιαννακάκη, Ιστορικός-Διεθνολόγος
- Γιάννης Καλομενίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Νοσοκομείο "Ο Ευαγγελισμός"
- Φιλήμων Καραμήτσος, Δημοσιογράφος
- Αλίκη Κατσαρού, Αρχειονόμος & Βιβλιοθηκονόμος - MA Πολιτισμική Κληρονομιά, ελεύθερη επαγγελματίας
- Δήμητρα Κεραμυδά, Δικηγόρος αφιερωμένη στην κοινωνικά προσανατολισμένη υπερασπιστική δικηγορία
- Αντρέας Κονταράκης, Αιθουσάρχης, διανομέας ταινιών
- Νάντια Κουλουμπή, Γιατρός-ενδοκρινολόγος
- Αθανασία Κυμιγκέλη, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών / Ελεγκτής Είσπραξης της ΑΑΔΕ
- Πέτρος Λυμπεράκης, Δρ Οικολογίας. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ)
- Νικήτας Μυλόπουλος, Καθηγητής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Όλγα Νάσση, Ανθρωπολόγος
- 'Ακης Σακισλόγλου, Δημοσιογράφος
- Ινώ Σιώζου, Ειδική σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και περιβάλλοντος
- Γιώργος Σταθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην υπουργός
- Νίκος Φίλης, Δημοσιογράφος, πρώην βουλευτής και υπουργός Παιδείας
- Πέτρος Φιλίππου, πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
- Κατερίνα Φλώρου, Υποψήφια Διδακτόρισσα, εργαζόμενη με μπλοκάκι
