Nέα Αριστερά: Oι 18 νέες υποψηφιότητες για τις Ευρωεκλογές

Οι νέες υποψηφιότητες που εγκρίθηκαν από το Μεταβατικό Πανελλαδικό της Συντονιστικό

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει 18 νέες υποψηφιότητες για τις Ευρωεκλογές που εγκρίθηκαν από το Μεταβατικό Πανελλαδικό της Συντονιστικό:

  • Ζωή Ακριβούλη Οικονομολόγος, Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Λάρισας
  • Μαρία Γιαννακάκη, Ιστορικός-Διεθνολόγος
  • Γιάννης Καλομενίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Νοσοκομείο "Ο Ευαγγελισμός"
  • Φιλήμων Καραμήτσος, Δημοσιογράφος
  • Αλίκη Κατσαρού, Αρχειονόμος & Βιβλιοθηκονόμος - MA Πολιτισμική Κληρονομιά, ελεύθερη επαγγελματίας
  • Δήμητρα Κεραμυδά, Δικηγόρος αφιερωμένη στην κοινωνικά προσανατολισμένη υπερασπιστική δικηγορία
  • Αντρέας Κονταράκης, Αιθουσάρχης, διανομέας ταινιών
  • Νάντια Κουλουμπή, Γιατρός-ενδοκρινολόγος
  • Αθανασία Κυμιγκέλη, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών / Ελεγκτής Είσπραξης της ΑΑΔΕ
  • Πέτρος Λυμπεράκης, Δρ Οικολογίας. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ)
  • Νικήτας Μυλόπουλος, Καθηγητής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Όλγα Νάσση, Ανθρωπολόγος
  • 'Ακης Σακισλόγλου, Δημοσιογράφος
  • Ινώ Σιώζου, Ειδική σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και περιβάλλοντος
  • Γιώργος Σταθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην υπουργός
  • Νίκος Φίλης, Δημοσιογράφος, πρώην βουλευτής και υπουργός Παιδείας
  • Πέτρος Φιλίππου, πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
  • Κατερίνα Φλώρου, Υποψήφια Διδακτόρισσα, εργαζόμενη με μπλοκάκι
     
Πηγή: skai.gr

TAGS: Νέα Αριστερά
