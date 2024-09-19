Ισραήλ: Δεκάδες αεροπορικές επιδρομές στα νότια τoυ Λιβάνου

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη σφυροκόπησαν τις τελευταίες ώρες θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, καταστρέφοντας εκατοντάδες εκτοξευτές ρουκετών που ήταν έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν σε επίθεση κατά του Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα αεροπορικών επιδρομών από τις αρχές Οκτωβρίου – όπως ανέφεραν στα ρεπορτάζ τους λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης – ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν περισσότερα από 100 συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, τα οποία αποτελούνταν από περίπου 1.000 σωλήνες με βλήματα που θα χρησιμοποιούνταν σε επικείμενη επίθεση της Χεζμπολάχ.

«Οι IDF θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με στόχο να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες και τις υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, προκειμένου να υπερασπιστούν το κράτος του Ισραήλ», υπογραμμίζεται στη ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε πως οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις παραμεθόριες περιοχές του βορρά.

«Βαθμιαία, η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα», διαβεβαίωσε ο Γκάλαντ.

Ολα αυτά την ώρα που όπως ανακοίνωσε ο IDF, άλλαξαν οι οδηγίες ασφαλείας για τους κατοίκους περιοχών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Πρόκειται για τις περιοχές:

Merom HaGalil

Mevo'ot HaHermon

Yesud HaMa'ala

Hatzor

Rosh Pinna

Safed

Metula

Αποτελούν σημεία που βρίσκονται σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων ή και λίγων χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών ειδικότερα καλούνται να αποφύγουν τις συγκεντρώσεις, να περιορίσουν τις μετακινήσεις, να μείνουν κοντά σε καταφύγια και να ελέγχουν τις εισόδους των κοινοτήτων τους.

Σε νέα φάση ο πόλεμος

Ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση παραδέχτηκε το Ισραήλ που αν και δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το αιματοκύλισμα, κινητοποιεί στρατιωτικές μονάδες στα σύνορα με τον Λίβανο και μάλιστα την ισχυρότερη μονάδα κρούσης και εστιάζει στον βορρά. Το κόκκινο τηλέφωνο Ουάσιγκτον - Τελ Αβίβ παίρνει φωτιά, με τον Λευκό Οίκο να προειδοποιεί για κλιμάκωση του πολέμου.

Τα πιόνια στην πολεμική σκακιέρα αλλάζουν θέση. Η 98η μεραρχία των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων αναπτύσσεται από τη Λωρίδα της Γάζας στα σύνορα με τον Λίβανο και ενισχύει την 36η μεραρχία που επιχειρεί στην περιοχή.

«Το έχω ήδη ξαναπεί, θα επιστρέψουμε τους κατοίκους πίσω στις εστίες τους στον Βορρά με ασφάλεια. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ισραήλ, Μπέτζαμιν Νετανιάχου.

Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για τις πρωτοφανείς επιθέσεις και ορκίζεται εκδίκηση.

Παρότι δεν το παραδέχεται ανοιχτά, όλα δείχνουν ότι το Ισραήλ χρειάστηκε μόλις 24 ώρες για να σπείρει το χάος αλλά και τον φόβο. Μετατρέποντας σχεδόν κάθε συσκευή σε όπλο κατάφερε να ταπεινώσει τη Χεζμπολάχ, κάνοντάς τη να φαντάζει ανήμπορη να υπερασπιστεί τόσο την ίδια όσο και τα μέλη της. Βέβαια, η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να παραμένει η πιο βαριά οπλισμένη μη κρατική οργάνωση στον κόσμο αν και δεν έχει - σε καμία περίπτωση - τη δύναμη του ισραηλινού στρατού.

Και οι φόβοι για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο δεν κοπάζουν με την Ουάσιγκτον να προκρίνει διπλωματική λύση.

Μέσα στη νύχτα, ωστόσο, δύο ρουκέτες εξαπολύονται από τον Λίβανο κατά ισραηλινού εδάφους και οκτώ άνθρωποι τραυματίζονται

Ισραηλινό πυροβολικό και αεροπορία απαντούν και ένας νέος κύκλος ανοίγει με τη βρετανική The Guardian να υπογραμμίζει πως η περιοχή έχει αρχίσει να χορεύει στο χείλος της αβύσσου.

