Δόμνα Μιχαηλίδου: 14 μέτρα για την ισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας

«Η Ελλάδα προχώρησε πρόσφατα σε μια ακόμα μεταρρύθμιση για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, την 14η από το 2019, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες» είπε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εργασίας, με θέμα την ισότιμη πρόσβαση των φύλων στην αγορά εργασίας.

Αναφερόμενη στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας, η Ελληνίδα υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απαρίθμησε τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα, τα οποία είναι τα εξής:

- Το επίδομα μητρότητας επεκτείνεται για εννέα μήνες και σε ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες.

- Αύξηση των εισοδηματικών ορίων, προκειμένου μια οικογένεια μέσου εισοδήματος να λαμβάνει επιδότηση για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

- Παρέχεται το δικαίωμα στις μητέρες να μεταβιβάζουν έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

- Το επίδομα γέννησης αυξήθηκε από τα 2.400 ευρώ έως 3.500 ευρώ και δίδεται στις νέες μητέρες για την ενίσχυση της οικογένειας και ιδίως το πρώτο διάστημα από τη γέννηση ενός παιδιού, που συνεπάγεται ανελαστικές δαπάνες.

- Αύξηση κατά 1.000 ευρώ του αφορολογήτου για οικογένειες με παιδιά για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

- Το δικαίωμα σε άδεια μετ' αποδοχών στις γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

- Η αύξηση των ημερών αδείας πατρότητας μετ' αποδοχών από 2 σε 14, που είναι περισσότερες από τις 10 ημέρες τις οποίες ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία.

- Η γονική άδεια τεσσάρων μηνών και για τους δύο γονείς. Μάλιστα, οι δύο μήνες καλύπτονται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με τον κατώτατο μισθό.

- Η άδεια φροντιστή για σοβαρούς ιατρικούς λόγους ατόμων, υπό τη φροντίδα τους (πέντε ημέρες). Επίσης, οι γονείς/φροντιστές δικαιούνται δύο ημέρες άδεια μετ' αποδοχών, λόγω ανωτέρας βίας.

- Φροντιστές/γονείς παιδιών έως 12 ετών δικαιούνται να ζητήσουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας από τους εργοδότες τους, όπως είναι η απομακρυσμένη εργασία, η μερική απασχόληση, το ευέλικτο ωράριο, υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται για τουλάχιστον έξι μήνες στον ίδιο εργοδότη.

- Μείωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος (gender pay gap) από εκτιμώμενο ποσοστό 10% σήμερα σε 5% το 2027 και κάτω από 3% το 2030.

- Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» για την πιστοποιημένη φροντίδα και φύλαξη βρεφών και νηπίων έως 2,5 ετών, όπου δεν υπάρχει πυκνότητα βρεφονηπιακών σταθμών.

- Τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω των οποίων αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 74.000 νέες θέσεις εργασίας για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας (μητέρες που έχουν μείνει εκτός αγοράς, για να φροντίσουν το παιδί τους, πολίτες με αναπηρία κ.ά.).

- Μεγάλο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την ισότητα και τη διαφορετικότητα για πάνω από 1,5 εκατομμύριο εργοδότες και εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ειδική αναφορά έκανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στον νόμο 4706/2020, που επιβάλλει την επαρκή εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών και στην επιτυχή εφαρμογή της. «Ήδη, από το 2021, καταγράφεται μια σταθερή ετήσια αύξηση της συνολικής γυναικείας εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 25 σε 28%», υπογράμμισε.

Η κ. Μιχαηλίδου, απευθυνόμενη στους ομολόγους της, σημείωσε πως, παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Ε.Ε., οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια για την ίση συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τις ισότιμες αμοιβές και τη συνταξιοδοτική ασφάλεια. Όπως τόνισε, «τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν την ανάγκη να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας, για να υπάρξει ισότητα και στη αγορά εργασίας».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κάλεσε τους Ευρωπαίους ομολόγους της να εφαρμόσουν πιο τολμηρές στρατηγικές, προκειμένου να αμβλυνθούν οι διαφορές μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, τις αμοιβές και τις συντάξεις, θέτοντας τα θεμέλια για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

Επίσης, η κ. Μιχαηλίδου συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα, 15/4, με την Esther Lynch, Γενική Γραμματέα του ETUC (European Trade Union), με τον Oliver Roepke, πρόεδρο της EESC (European Economic and Social Committee), με την περιφερειακή διευθύντρια της Unicef για την Ευρώπη και την Ασία, Regina De Dominicis, τον Patrick Paquet, Προϊστάμενο Μονάδας Εθνική Παρακολούθηση Απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης και Επιχειρήσεις του ΕΚΤ για την Ελλάδα και την Κύπρο και την Barbara Kauffmann, Διευθύντρια Απασχόλησης και Κοινωνικής Διακυβέρνησης στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

