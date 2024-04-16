Η παρουσίαση του συνόλου των υποψηφίων (42) που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της ΝΔ για τις επικείμενες ευρωεκλογές, έκοψε και επισήμως το νήμα της προεκλογικής περιόδου, πενήντα πέντε ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, με το πρωθυπουργό να δίνει το εναρκτήριο πυρ ενός προεκλογικού αγώνα με χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών.

Σε πανηγυρικό κλίμα, και καταχειροκροτούμενος στην κατάμεστη αίθουσα του Ωδείου Αθηνών, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ έδωσε το σύνθημα, και κάλεσε τους πολίτες την 9η Ιουνίου να στείλουν ένα μήνυμα σταθερότητας. Θέτοντας τον πήχη των ευρωεκλογών ως προς τις επιπτώσεις στην εγχώρια πολιτική σκηνή ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι ευρωεκλογές είναι μια εθνική κάλπη, η οποία εκ των πραγμάτων θα έχει πολιτικό αντίκτυπο και στην εσωτερική πολιτική κατάσταση. "Γι' αυτό και θέλω να το πω όσο πιο απλά γίνεται: όσο πιο ισχυρή είναι η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της 9ης Ιουνίου, τόσο πιο σταθερή θα είναι η χώρα και τόσο πιο γρήγορα και τολμηρά θα μπορούμε να προχωρήσουμε τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες εσείς μας δώσατε εξουσιοδότηση να προχωρήσουμε τον Ιούνιο του 2023" τόνισε. Εξήγησε μάλιστα, την επιμονή του στην έννοια της σταθερότητας, γιατί όπως είπε, "πολλές φορές ακούω και από κάποιους δυσαρεστημένους συμπολίτες μας να λένε: "στείλτε μήνυμα". Εγώ θα σηκώσω το γάντι και θα πω: στείλτε μήνυμα σταθερότητας στις εκλογές, γιατί το τι συμβαίνει σε μια εθνική κάλπη έχει αντανάκλαση τελικά στους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς". Αναφερόμενος δε, στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός παρατήρησε πως "αντί για επιλογή φαίνεται να υπάρχει μια εμμονή. Και η εμμονή είναι μία: να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση. Αυτό δεν είναι εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ούτε προφανώς είναι πρόταση για το μέλλον της Ευρώπης'.

Ζητούμενο και στοίχημα για την κυβέρνηση αποτελεί ταυτόχρονα η συμμετοχή στις ευρωεκλογές και η μείωση της αποχής, ενώ μάχη πρέπει να δοθεί και για τη λεγόμενη "χαλαρή ψήφο". Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να πάρουν τις εκλογές πολύ στα σοβαρά, "να πολεμήσουμε τη χαλαρή ψήφο. Να παλέψουμε με τους συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να είναι προσωρινά δυσαρεστημένοι για οποιοδήποτε λόγο και να τους εξηγήσουμε ότι τώρα δεν είναι η ευκαιρία να εκδηλώσουν μία επιμέρους δυσαρέσκεια αλλά πρέπει να ξαναθυμηθούν και να δουν τη μεγάλη εικόνα" ώστε "το βράδυ της 9ης Ιουνίου να μπορέσουμε να πετύχουμε ακόμα μία μεγάλη νίκη στην ιστορία της παράταξής μας. Το χρωστάμε εξάλλου στη Νέα Δημοκρατία μας, στα 50 της χρόνια να της κάνουμε ένα μεγάλο δώρο. Και το καλύτερο δώρο που μπορούμε να της κάνουμε είναι μία πανίσχυρη Νέα Δημοκρατία το βράδυ της 9ης Ιουνίου, νικήτρια στις ευρωεκλογές, πρώτη δύναμη στην κεντροδεξιά της Ευρώπης. Σταθερά, τολμηρά, πιο κοντά στην Ευρώπη, για μία ισχυρή Ελλάδα σε μία Ευρώπη που αλλάζει".

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ είναι ένα ψηφοδέλτιο εμπειρίας, αλλά και ανανέωσης. Με βάση την ανθρωπογεωγραφία του γαλάζιου ψηφοδελτίου, οι 42 υποψήφιοι προέρχονται από όλη τη χώρα, αλλά και την ομογένεια, από όλα τα επαγγέλματα αλλά και κάθε κοινωνική τάξη. "Είναι ένα ψηφοδέλτιο βαθιά εθνικό αλλά και γνήσια ευρωπαϊκό" σχολίαζαν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας πως απαρτίζεται από πρόσωπα τα οποία μπορούν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο να διεκδικήσουν για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Πρόκειται για προσωπικότητες με πολλές διακρίσεις και "ένσημα ζωής" - όπως χαρακτηριστικά σχολίαζαν- η καθεμιά και ο καθένας. Μάλιστα, αναπόφευκτη ήταν η, έστω και έμμεση. Σύγκριση με τους υποψηφίους άλλων κομμάτων, σχολιάζοντας πως "είναι στελέχη που θα σταθούν απέναντι σε όσους δυσφημούν την ίδια τους τη χώρα μέσα στην ευρωβουλή".

Όπως διεμήνυσε και κατά την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με επικεφαλής τον ίδιο, το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ στέλνει το μήνυμα "Σταθερά, πιο κοντά στην Ευρώπη" και εγγυάται μια ισχυρή εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες και τη σταθερότητα και τη συνέχεια στο εσωτερικό.

