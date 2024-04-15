«Στη Νέα Υόρκη, στη μεγάλη παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, που κάθε χρόνο αποτελεί κορυφαίο γεγονός για την Ομογένεια. Μαζί με χιλιάδες άλλους απόδημους Έλληνες. Αυτούς που μας κάνουν περήφανους, κρατώντας την ελληνική σημαία ψηλά, μακριά από τη χώρα τους», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Αυτούς για τους οποίους θα δουλέψουμε, ώστε οι ίδιοι και τα παιδιά τους να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας όχι ως ‘εισαγόμενοι', αλλά ως ισότιμοι Έλληνες», σημειώνει και συνεχίζει:

«Από τη Νέα Υόρκη, θα ήθελα να στείλω ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στα περισσότερα από 63.000 μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν χθες σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, διαμορφώνοντας οι ίδιοι με την ψήφο τους το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματός μας».

«Ομολογώ ότι δεν περίμενα τόσο μαζική συμμετοχή, αλλά την ευχόμουν. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ για να αλλάξουμε μαζί το αύριο. Γιατί αξίζουμε μια καλύτερη ζωή», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.