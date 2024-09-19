Στην 5η θέση εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του OPEN.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, με ποσοστό 21,7% στην πρόθεση ψήφου και 28% στην αναγωγή, ενώ στη δεύτερη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν Ελληνική Λύση, ΚΚΕ και πέμπτος ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κασσελάκης... για πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, με αντίπαλο τον... Τσίπρα

Παρόλο που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ να «κατρακυλά» σε επίπεδο ποσοστών, οι ψηφοφόροι του κόμματος δείχνουν να επιμένουν στην παρουσία του έκπτωτου Στέφανου Κασσελάκη. Ο μέχρι πρότινος επικεγαλής του κόμματος προηγείται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, ενώ εντύπωση προκαλεί το θετικό ποσοστό των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ, στο ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα.

Προβάδισμα Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται πως είναι ο μόνος σίγουρος για τον δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας για την προεδρία, ενώ προηγείται στις προτιμήσεις και σε όλα τα σενάρια για τον δεύτερο γύρο.

Πηγή: skai.gr

