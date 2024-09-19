Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές καταγράφηκαν σε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, την ώρα που ο ηγέτης της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, ξεκινούσε την ομιλία του.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, λίγη ώρα πριν από την ομιλία του ηγέτη της οργάνωσης Χασάν Νασράλα

Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το βόρειο πεδίο

Παράλληλα, ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου ενέκρινε τα σχέδια για το βόρειο πεδίο.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ μετέτρεψε τον νότιο Λίβανο σε εμπόλεμη ζώνη. Επί δεκαετίες, η Χεζμπολάχ μετέτρεψε σε όπλα τα σπίτια αμάχων, έσκαψε σήραγγες από κάτω τους και χρησιμοποιούσε πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες» ανέφερε ο στρατός.

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ενεργούν για να φέρουν ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς και για να επιτύχουν όλους τους στόχους του πολέμου», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Χασάν Νασράλα, ισραηλινά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τη Βηρυτό, προκαλώντας το φαινόμενο sonic booms.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούστηκαν νωρίτερα και στο βόρειο Ισραήλ όπου σημειώθηκαν επιθέσεις με drone από τον Λίβανο.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, πολλαπλές πηγές ανέφεραν ότι παρά τον τραυματισμό χιλιάδων χειριστών της Χεζμπολάχ μέσω της μαζικής δολιοφθοράς συσκευών την Τρίτη και την Τετάρτη, δεν υπάρχει επικείμενο σχέδιο για τον IDF να αναλάβει μια νέα μεγάλη επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ, πόσο μάλλον μια μεγάλη χερσαία εισβολή.

Χεζμπολάχ Νασράλα: Άνευ προηγουμένου πλήγμα κατά της οργάνωσης που μπορεί να συνιστά "κήρυξη πολέμου" οι επιθέσεις σε συσκευές επικοινωνία

Ο ηγέτης της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δήλωσε πως οι εκρήξεις βομβητών και άλλων συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης τις τελευταίες δύο μέρες στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι μια "κήρυξη πολέμου" κατά της οργάνωσης.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις ο Νασράλα χαρακτήρισε "σφαγές" τις επιθέσεις της Τρίτης και της Τετάρτης, λέγοντας ότι η οργάνωση βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μια "δοκιμασία" για εμάς, τόνισε.

Ωστόσο τόνισε πως αυτό το "μεγάλο πλήγμα" των επιθέσεων σε συσκευές επικοινωνίας δεν θα οδηγήσει στην πτώση της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ παραβίασε "κόκκινες γραμμές" με τις επιθέσεις αυτές, τόνισε ο Νασράλα.

Την ώρα της προβολής της ομιλίας του Νασράλα μαχητικά αεροσκάφη ακούγονταν να πετούν πάνω από την Βηρυτό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters.

