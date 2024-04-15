Ποιοι είναι οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Τους Μάριο Αθανασίου, Ευάγγελο Αντώναρο, Σοφία Μπεκατώρου, Δημήτρη Παπανώτα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η καταμέτρηση των ψήφων των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, οι οποίοι συμμετείχαν στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των 35 υποψηφίων που θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:00 τη Δευτέρα (15/4). Υπενθυμίζεται πως πέντε ακόμη υποψηφίους θα ορίσει με απόφασή του ο πρόεδρος του κόμματος, Στ. Κασσελάκης.

Η διαδικασία κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη, καθώς συμμετείχαν, είτε με διαδικτυακή ψήφο είτε δια ζώσης περισσότερα από 63.000 μέλη και φίλοι του κόμματος.

Στη λίστα των 35 υποψηφίων που θα συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατ’ αλφαβητική σειρά βρίσκονται οι εξής ανά περιφέρεια.

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

1) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ

2) ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΑΠΟΔΗΜΟΙ

1) ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2) ΜΟΥΜΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ

1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

2) ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3) ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)

4) ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΥΡΤΩ

5) ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

6)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

7) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

8)ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

9) ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10) ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

11) ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12) ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΑΙΓΑΙΟ -ΒΟΡΕΙΟ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ



ΑΙΓΑΙΟ-ΝΟΤΙΟ

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

2) ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3) ΜΟΛΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ



ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ



ΗΠΕΙΡΟΣ



ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1) ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2) ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3) ΧΛΑΠΑΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ



ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1) ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)

2) ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3) ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

4) ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)



ΚΡΗΤΗ

1) ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

2) ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.