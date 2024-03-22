Σύνοδος Κορυφής: Διαφωνία για το ευρωομόλογο στην Άμυνα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι πρέπει να διατεθούν περισσότερα χρήματα για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στο πώς θα καταφέρουν να το πράξουν.

Από τη μία, συμφώνησαν να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προκειμένου να μπορεί να επενδύει πλέον και στην άμυνα προσαρμόζοντας την πολιτική της για τη δανειοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας και τον τρέχοντα ορισμό για τα αγαθά διπλής χρήσης.

Από την άλλη όμως, οι «27» διαφώνησαν στο πώς θα καταφέρουν να βρουν τα χρήματα για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και της ανάγκης συνέχισης της στρατιωτικής στήριξης του Κιέβου.

Την προοπτική έκδοσης ευρωομολόγου στήριξαν -εκτός από την Ελλάδα- η Γαλλία, η Ιταλία, η Εσθονία και η Πολωνία, αλλά σε αυτή αντιτάχθηκαν οι «φειδωλοί» της Ένωσης, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Αυστρία.

Συμφωνία επί της αρχής υπήρξε σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των κερδών από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, πρόταση την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη με στόχο τη δυνατότητα παροχής έως και 3 δισ. ευρώ στην Ουκρανία σε ετήσια βάση.

Σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, τόνισε ότι «εάν δράσουμε γρήγορα» η πρώτη δόση ύψους 1 δισ. ευρώ θα μπορούσε να αποσταλεί στην Ουκρανία έως τον Ιούλιο ενώ, αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές σιτηρών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στείλουν περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και να αξιοποιήσουν τα δισεκατομμύρια ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, όμως, το Κρεμλίνο ξεκαθάριζε ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιήσει κέρδη από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να αγοράσει όπλα για την Ουκρανία θα προβεί σε αντίποινα και θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μηχανισμό που έχει διαθέσιμο.

Η πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε, επίσης, με τη συμφωνία για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το κείμενο συμπερασμάτων να κάνει αναφορά, επίσης, στα επόμενα βήματα για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, όπως είχε ζητήσει η Λιθουανία.

«Η θέση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η σημερινή απόφαση είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προς την ΕΕ. Τώρα η σκληρή δουλειά πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να προχωρήσει σταθερά, όπως επιθυμεί ο λαός της» τόνισε σε σχετική του ανάρτηση στο «Χ» (πρώην Twitter) ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απασχόλησε και η Μέση Ανατολή και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στο κείμενο συμπερασμάτων, κάλεσαν σε «άμεση ανθρωπιστική παύση που θα οδηγήσει σε βιώσιμη εκεχειρία» ενώ, εκφράζοντας την ανησυχία τους «για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τις δυσανάλογες επιπτώσεις της στους αμάχους» προτρέπουν την ισραηλινή κυβέρνηση να μην ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα.

