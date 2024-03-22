Σκηνικό σύγκρουσης για τα Τέμπη: Η κίνηση Σπίρτζη και η ερμηνεία της κυβέρνησης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η επόμενη μέρα της συζήτησης του πορίσματος της πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών, βρίσκει εκ νέου κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι, ανοίγοντας ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης. Το νέο σκηνικό πυροδότησε η κίνηση του πρώην Υπουργού Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη, να αιτηθεί τη σύσταση ειδικής επιτροπής, επιχειρώντας να ανοίξει το δρόμο διερεύνησης τόσο για την περίοδο υπουργίας του όσο και για τους διαδόχους του.

Η εν λόγω ειδική επιτροπή εκπορεύεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 86 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή».

Ένα αίτημα, το οποίο όμως δεν συγκεντρώνει τα "χαρακτηριστικά" που ορίζει η επίμαχη παράγραφος του Συντάγματος και σχετίζεται με την αναφορά σε "περάτωση". Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές η επίκληση της συγκεκριμένης παραγράφου προϋποθέτει να έχει ήδη συσταθεί προανακριτική επιτροπή, κάτι που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει καθώς ήδη η Ολομέλεια της Βουλής από το φθινόπωρο έχει απορρίψει ως αβάσιμα, δύο αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την σύμβαση "717".

Ανώτατες κοινοβουλευτικές πηγές μάλιστα, διευκρίνιζαν πως το αίτημα του κ. Σπίρτζη "δεν έχει προηγούμενο και κατ' επέκταση δεν υπάρχει δεδικασμένο". Ακόμη δε, και το αντίστοιχο αίτημα που είχε υποβάλει ο πρώην Υπουργός της ΝΔ Ανδρέας Λυκουρέτζος, για την υπόθεση της "Novartis" είχε μείνει αναπάντητο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και προεδρίας Νίκου Βούτση.

Στο ενδεχόμενο, πάντως, σύστασης της ειδικής επιτροπής, αυτή θα αποτελείτο από βουλευτές, ανώτατους δικαστές και έναν αντιπρόεδρο της Βουλής, ενώ εκείνο που τονίζεται είναι πως η επικαλούμενη από τον κ. Σπίρτζη παράγραφος 5 του άρθρου 86 του Συντάγματος, δεν προβλέπει ούτε έννομες συνέπειες ούτε κάποια συνέχεια της όλης διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η επιστολή έχει διαβιβαστεί στην επιστημονική υπηρεσία της Βουλής η οποία αναμένεται να γνωμοδοτήσει επι του συγκεκριμένου αιτήματος.

Υπό αυτά τα δεδομένα κυβενρητικές πηγές αποδομούσαν την πρωτοβουλία του Χρήστου Σπίρτζη και την επιχείρηση του ΣΥΡΙΖΑ – όπως έλεγαν - να συντηρήσει "πλασματικά" το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών, καθώς πρόκειται για μία κίνηση που έγινε εκ του ασφαλούς με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων. "Ο κ. Σπίρτζης γνωρίζει ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες· για τον ίδιο και συνεπώς κινείται εκ του ασφαλούς" σχολίαζε κυβερνητικός παράγων προσθέτοντας πως από κει και πέρα, είναι μία πρωτοβουλία με στόχο να αποκομίσει πολιτικά οφέλη τόσο ο ίδιος, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ότι αφορά την πορεία της διερεύνησης του δυστυχήματος των Τεμπών, το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι η αλήθεια θα προκύψει μόνο μέσα από τα τεκμηριωμένα στοιχεία, μέσα από τη διερεύνηση της δικαιοσύνης και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών που θα ρίξουν φως στην υπόθεση, όπως συνέβη από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας.

Αντιθέτως κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως οι "αόριστες συκοφαντίες και η λάσπη" που εκτοξεύεται από το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, που έχουν ως αποτέλεσμα την εργαλειοποίηση μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης, αποσκοπούν στην μικροκομματική εκμετάλλευση του ζητήματος για τη δημιουργία πρόσκαιρων εντυπώσεων.

"Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει τη μερίδα του λέοντος στην προσπάθεια της εργαλειοποίησης του συγκεκριμένου τραγικού δυστυχήματος, μια διαδικασία η οποία δεν τιμά καθόλου τη μνήμη των ανθρώπων αυτών που χάθηκαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Δεν δίνει καμία δύναμη στην έρευνα. Είναι μια διαδικασία γεμάτη τοξικότητα, γεμάτη ύβρεις, γεμάτη συκοφαντίες, χωρίς στοιχεία και επιχειρηματολογία" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχολιάζοντας τη στάση και τις επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Κυβερνητικές πηγές υπενθύμιζαν, επίσης, ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιήθηκε 11 φορές του άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο περί ευθύνης Υπουργών για να καλύψει δικά του κυβερνητικά στελέχη.

Σε αντιδιαστολή η ΝΔ το 2019 εξομοίωσε τους χρόνους παραγραφής των αδικημάτων υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης με εκείνους κάθε πολίτη, ώστε να μην υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων.

