Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες: Έκδοση ευρωομολόγου για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης

Αν η Ευρώπη θέλει να θωρακιστεί αμυντικά θα πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους χρηματοδότησης των αμυντικών δαπανών, και αναφέρομαι στην δυνατότητα να εκδώσει ευρωομόλογα αποκλειστικά και μόνο για την αμυντική θωράκισή της, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος σήμερα στη συνόδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Στη δήλωση του ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει επανέλθει στο τραπέζι η συζήτηση για τον τρόπο, με τον οποίο η Ευρώπη θα μπορέσει να κατοχυρώσει στην πράξη την στρατηγική της αυτονομία.

Αυτό σημαίνει, πρόσθεσε, περισσότερες επενδύσεις σε εξοπλισμούς, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες ξεπερνά το όριο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Έχει έρθει η ώρα πια να μπορέσουμε να περιβάλλουμε με περιεχόμενο ουσιαστικό τις πολύ φιλόδοξες συζητήσεις που κάνουμε σχετικά με την ανάγκη της Ευρώπης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μπορέσει να διασφαλίσει την άμυνα και την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και ελπίζω το σημερινό Συμβούλιο να είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά» είπε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Σχετικά με τη Γάζα, θέλω να ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία θα αναγνωρίζουν ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη Γάζα είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή. Η Ελλάδα ζητά επίμονα μια κατάπαυση του πυρός, η οποία προφανώς και πρέπει να συνοδεύεται με την πλήρη απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται σήμερα από τη Χαμάς.

Και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, τα οποία θα αποθαρρύνουν και το Ισραήλ από το να επιτεθεί στην Ράφα, κάτι το οποίο θα προκαλέσει μετά βεβαιότητας μια ακόμα μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή.

Και βέβαια, η Ελλάδα παραμένει σταθερά ταγμένη στη λογική της επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος μέσα από το πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών. Πιστεύω ότι και το ζήτημα αυτό θα μπορέσει να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στον πρωτογενή τομέα λέγοντας: «Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί θα συζητήσουμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον πρωτογενή τομέα και ειδικά τους αγρότες μας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι εκείνη η ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια, η οποία έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα φρένο στα ενδεχομένως υπερβολικά φιλόδοξα σχέδια κάποιων για μια πράσινη μετάβαση, η οποία τελικά βραχυπρόθεσμα θα ζημιώσει τους αγρότες μας.

Χαίρομαι γιατί αυτή η συζήτηση θα γίνει και γιατί ελπίζω ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα αποτυπωθεί η ανάγκη να υποστηρίξουμε τους αγρότες μας βραχυπρόθεσμα και να τους βοηθήσουμε να κάνουν πράξη αυτή την φιλόδοξη πράσινη μετάβαση, με έναν ρυθμό όμως ο οποίος τελικά δεν θα θέσει σε κίνδυνο τα εισοδήματά τους και τελικά την ίδια την βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής».

Σε ερώτηση για την Τουρκία ο πρωθυπουργός τόνισε: «Για την Τουρκία εκτιμώ ότι θα υπάρξει συζήτηση. Υπάρχει ένα κεφάλαιο για τις εξωτερικές σχέσεις και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία να αποτυπώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων. Εμείς κάτι τέτοιο θα το βλέπαμε θετικά».

Οι ελληνικές θέσεις

Στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική και την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, η Ελλάδα έχει βαρύνοντα λόγο, καθώς είναι από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με ένα από τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν ποσοστά αμυντικών δαπανών στη Συμμαχία. Ο πρωθυπουργός έχει ήδη τοποθετηθεί για την ανάγκη κοινού βηματισμού στις αμυντικές προμήθειες της Ε.Ε. και για κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Όπως έχει πει, η Ευρώπη πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξοδεύει πιο έξυπνα στην άμυνα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι η Ε.Ε. πρέπει να βρει τρόπο για κοινές προμήθειες αμυντικού υλικού στην Ουκρανία με αποζημίωση των κρατών-μελών για αμυντικό υλικό ευρωπαϊκής προέλευσης.

Στο ευρωπαϊκό συμβούλιο κυρίαρχη θέση θα έχει και η οικονομία με την χώρα μας να τονίζει ότι δεν φτάνει μόνο η εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από την διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος αλλά χρειάζονται και άλλες μέριμνες. Την ώρα μάλιστα που απαιτείται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε διάφορα πεδία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα βρεθούν αυτά τα κεφάλαια, πώς θα χρηματοδοτηθεί δηλαδή η ευρωπαϊκή άμυνα.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, η θέση της Ελλάδας είναι διακηρυγμένη και σταθερή ως προς τη συνέχιση της στήριξής της. Μάλιστα είναι η πρώτη σύνοδος κορυφής μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδησσό και τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οπότε αναμένεται να ενημερώσει και δια ζώσης του ευρωπαίους ομολόγους του για τις επαφές του στην εμπόλεμη χώρα αλλά και για επίθεση που δέχτηκε με πυραύλους κατά την παραμονή του στην Οδησσό.

Ανησυχία για τη Γάζα

Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας ΕΕ - Αιγύπτου για την ανάσχεση μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, τις επιπτώσεις τους στο μεταναστευτικό ενώ θα τονίσει ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής, επαναλαμβάνοντας πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια που θα οδηγήσει στην επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας.

Η ανησυχία της Ελλάδας για τον πόλεμο στη Γάζα παραμένει για τις μεγάλες απώλειες αμάχων και την ανθρωπιστική κρίση και υπό αυτό το πρίσμα ο κ. Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός, απελευθέρωσης όλων των ομήρων και διάνοιξης όλων των οδών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να ανακουφιστούν οι αθώοι που υποφέρουν στη Γάζα.

Το αγροτικό ζήτημα

Σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα και το αγροτικό ζήτημα ο Έλληνας πρωθυπουργός τάχθηκε από το προηγούμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο υπέρ της παύσης του καθεστώτος της αγρανάπαυσης και αναμένεται να τονίσει ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ορισμένα από τα βήματα που έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια όσον αφορά στην πράσινη μετάβαση άσκησαν υπερβολική πίεση στους αγρότες. Γεγονός που σημαίνει κατά την άποψη της ελληνικής πλευράς ότι η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να διασφαλιστεί και να υλοποιηθεί με ρυθμούς που δεν θα επηρεάσουν σημαντικά το εισόδημα των αγροτών.

Οι ευρωπαίοι αγρότες εξέφρασαν τις ανησυχίες και της επικοινώνησαν εμφατικά στις ηγεσίες του και πλέον οι ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να ενεργήσουν αποφασιστικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Αυτό σημαίνει απολογισμό του έργου που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και διασφάλιση ότι θα σημειωθεί πρόοδος χωρίς καθυστέρηση, ιδίως όσον αφορά τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και τον θεμιτό ανταγωνισμό, τόσο εντός της εσωτερικής αγοράς όσο και παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.