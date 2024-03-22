Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της χρήσης έκτακτων εσόδων από ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής στρατιωτικής υποστήριξης του Κιέβου.

Αυτό επισημαίνεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου λίγο μετά τη λήξη των εργασιών της πρώτης ημέρας της συνόδου κορυφής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι η ΕΕ πιθανόν θα είναι έτοιμη να εκταμιεύσει το πρώτο δισεκατομμύριο (ευρώ) από κέρδη δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να υποστηριχθεί η Ουκρανία ήδη στις αρχές Ιουλίου.

«Πράγματι υπάρχει ισχυρή στήριξη για τη χρήση των υπερκερδών από ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για στρατιωτικούς σκοπούς από την Ουκρανία», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Είπα στους ηγέτες ότι αν κινηθούμε με ταχύτητα τώρα στην ολοκλήρωση της πρότασης, θα μπορούσαμε να εκταμιεύσουμε το πρώτο δισεκατομμύριο ήδη την 1η Ιουλίου. Άρα εξαρτάται από εμάς», από το «αν θα κινηθούμε γρήγορα», επέμεινε η πρόεδρος της Επιτροπής.

«Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να δράσουμε πολύ γρήγορα και να θέσουμε σε εφαρμογή αυτό το μηχανισμό», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στήριξε την πρόταση που παρουσίασε η Επιτροπή και η βελγική προεδρία διαβεβαίωσε ότι η πρόθεση είναι να εργαστούμε πολύ γρήγορα προς αυτήν την κατεύθυνση, ανέφερε ο Σ. Μισέλ και πρόσθεσε πως είναι σημαντικό να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για να αγοράσουμε αμυντικό εξοπλισμό για την Ουκρανία.

Όσον αφορά την ανάγκη θωράκισης της ευρωπαϊκής άμυνας, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η αμυντική βιομηχανία, ως βιομηχανία της ενιαίας αγοράς, μπορεί να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των διαφόρων τομέων. Αναφερόμενη στην αμυντική βιομηχανική στρατηγική που πρόσφατα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισήμανε τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε κοινές προμήθειες και σε καλύτερες προμήθειες. Τόνισε, επίσης, ότι η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης θα δώσει ώθηση στην έρευνα και ανάπτυξη σε νέες τεχνολογίες. «Αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να έχουμε ένα μηχανισμό που όχι μόνο θα έχουμε γρήγορα καλύτερες προμήθειες», πρόσθεσε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε, τέλος, ότι το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας χρειάζεται την «αμέριστη προσοχή πλήρους απασχόλησης». Ως εκ τούτου, πρότεινε στην επόμενη Επιτροπή να υπάρχει Επίτροπος Άμυνας, που θα ασχολείται ακριβώς με αυτό το πολύ σημαντικό τμήμα της κοινής μας αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

