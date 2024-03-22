Αναζητείται ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία

Του Αντώνη Αντζολέτου

Έχουν προκληθεί ήδη πολλές συζητήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς για την πτώση του ΠΑΣΟΚ και την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες εβδομάδες. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ένα: ποιος πολιτικός αρχηγός θα καταφέρει να ανταποκριθεί στην απαίτηση μεγάλης μερίδας των ψηφοφόρων για μια αξιόπιστη και ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Οι ψηφοφόροι που δεν στηρίζουν τη γαλάζια παράταξη μοιάζουν να είναι απογοητευμένοι. Θέλουν να ξαναδούν έναν αντίπαλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα τους εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Στον Νίκο Ανδρουλάκη δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία την οποία κατά πολλούς δεν εκμεταλλεύτηκε. Βρέθηκε για μεγάλο διάστημα στη δεύτερη θέση, όμως δεν κατάφερε να κάνει το «ξεπέταγμα» και να φτιάξει μια διαφορά ασφαλείας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν ο καταλύτης των εξελίξεων, όμως αποδείχτηκε πως ο αντικαταστάτης του δεν θα βρεθεί τόσο εύκολα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα για τη δεύτερη θέση και όσοι στην Κουμουνδούρου ήδη πανηγυρίζουν μάλλον βιάζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται μεν αλλά με «βραχεία κεφαλή» και το παιχνίδι μέχρι τις ευρωεκλογές μοιάζει να είναι ανοιχτό.

Τα δεδομένα, πάντως έχουν αλλάξει και το ρεύμα δεν ευνοεί το ΠΑΣΟΚ. Η Interview πρώτα, η GPO μετά, η Marc την Κυριακή που πέρασε και η Metron Analysis και η Opinion Poll για το MEGA και το ACTION 24 αντίστοιχα χθες έδειξαν το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη να ανακτά τη δεύτερη θέση. Μπορεί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ να μην έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ωστόσο η περίοδος εσωτερικής νηνεμίας που περνά το κόμμα και η επικοινωνιακή αντεπίθεση που επεφύλασσε ο Στέφανος Κασσελάκης προς τους αντιπάλους του, λίγο πριν στρατευθεί, φαίνεται πως απέδωσαν καρπούς. Σήμερα θα συνεδριάσει μετά από καιρό η Πολιτική Γραμματεία και ενδεχομένως να βγουν τα πρώτα «μαχαίρια».

Στη Χαριλάου Τρικούπη τα «αυτογκόλ» που μπήκαν με την εικόνα που παρουσίασαν στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια φαίνεται πως κόστισαν. Και μπορεί από το «πράσινο στρατόπεδο» να έκαναν σαφές πως δεν υπήρξε κανένα θέμα, όμως η μη κλήση του Μανώλη Χριστοδουλάκη ως ομιλητή στην εκδήλωση του ινστιτούτου του κινήματος για το περιβάλλον (είναι αρμόδιος τομεάρχης) δεν έβγαλε μια καλή εικόνα.

Έστω και χωρίς να το θέλουν από το ΠΑΣΟΚ έδειξαν μια τιμωρητική διάθεση απέναντι στο κορυφαίο στέλεχος και στη συμμετοχή του στη συζήτηση με τους Διονύση Τεμπονέρα και Έφη Αχτσιόγλου που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Και η ιστορία μάλλον συνεχίζεται αφού ο κ.Χριστοδουλάκης δεν φάνηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε να βλέπει με καλό μάτι το ενδεχόμενο ο Θοδωρής Ζαγοράκης να ενταχθεί στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.

Στην Κουμουνδούρου είδαν πως η στοχοποίηση του Στέφανου Κασσελάκη για το θέμα των εταιριών του από το Μαξίμου τον ανέδειξε ως τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη επαναφέροντας το δίπολο ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πιο «καχύποπτοι» και οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ βλέπουν μια σκοπιμότητα σε όλο αυτό πιστεύοντας πως στην Πειραιώς προτιμούν ως αντίπαλο τον Στέφανο Κασσελάκη θεωρώντας πως είναι πιο επιρρεπής στο «λάθος». Σε αυτή τη φάση, πάντως η Κουμουνδούρου φαίνεται να κερδίζει τη Χαριλάου Τρικούπη όσον αφορά την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης που ασκεί. Στην εξίσωση πρέπει να μπουν και οι «Δημοκράτες» του Ανδρέα Λοβέρδου που φαίνεται να αφαιρούν «πόντους» από το ΠΑΣΟΚ.

Το τοπίο είναι ακόμα θολό για τη δεύτερη θέση και ρόλο μεγάλο θα παίξει η «μάχη του κέντρου», αλλά και τα ποσοστά που θα καταγράψουν τα άλλα κόμματα. Και οι δυο κοιτούν προς τους αναποφάσιστους σε μια περίοδο που οι συσπειρώσεις τους είναι χαμηλές και κινούνται περίπου στη ζώνη του 60%. Η τέταρτη και η πέμπτη θέση (αν δεν υπάρξει κάποια άλλη έκπληξη) ανάμεσα στο ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση είναι ανοιχτή, ενώ δεν μπορεί να προσδιοριστεί και ο αριθμός των κομμάτων που θα υπερβεί το κατώφλι του 3%. Η Νέα Αριστερά παρουσιάζει μια ανοδική πορεία, καθώς έχει μια συνεπή στάση. Μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ «ψαρεύουν» και οι δυο σε νέο προοδευτικό κοινό, αλλά και σε αναποφάσιστους πρώην ψηφοφόρους της Κουμουνδούρου, που από το 2019 και μετά προτιμούν τον καναπέ τους από τις κομματικές εκδηλώσεις και τις πλατείες. Τι σημαίνει αυτό; Πως οποιοδήποτε καλύτερο ποσοστό πετύχει το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση θα επηρεάσει και τα νούμερα του Στέφανου Κασσελάκη. Σταθερή είναι η πορεία που καταγράφει και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.





