Η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, απέναντι στον ρωσικό αναθεωρητισμό και τις απειλητικές εξαγγελίες του Βλαντίμιρ Πούτιν, ακόμη και για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο με χρήση πυρηνικών, έρχεται ξανά στο προσκήνιο, με την ανάγκη επανεξέτασης των πολιτικών ενίσχυσης και χρηματοδότησης, να φαντάζουν περισσότερο αναγκαίες από ποτέ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως ζήτημα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ώστε η Ευρώπη να διαθέτει λύσεις για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός πρότεινε τη δημιουργία ευρωομολόγου αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας, ανοίγοντας επισήμως τη συζήτηση για ένα μείζον, όπως εξελίσσεται θέμα για τη Γηραιά Ήπειρο, καθώς ο επεκτατικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται για δύο και πλέον χρόνια.

«Αν η Ευρώπη θέλει να θωρακιστεί αμυντικά θα πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους χρηματοδότησης των αμυντικών δαπανών, και αναφέρομαι στην δυνατότητα να εκδώσει ευρωομόλογα αποκλειστικά και μόνο για την αμυντική θωράκισή της», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε δε ότι έχει επανέλθει στο τραπέζι η συζήτηση για τον τρόπο, με τον οποίο η Ευρώπη θα μπορέσει να κατοχυρώσει στην πράξη την στρατηγική της αυτονομία.

«Αυτό σημαίνει», πρόσθεσε, «περισσότερες επενδύσεις σε εξοπλισμούς, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες ξεπερνά το όριο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Έχει έρθει η ώρα πια να μπορέσουμε να περιβάλλουμε με περιεχόμενο ουσιαστικό τις πολύ φιλόδοξες συζητήσεις που κάνουμε σχετικά με την ανάγκη της Ευρώπης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μπορέσει να διασφαλίσει την άμυνα και την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και ελπίζω το σημερινό Συμβούλιο να είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά» είπε χαρακυτηριστικά.

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρήκε ανταπόκριση από αρκετούς εταίρους στη Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Γαλλία και Ιταλία «βγήκαν μπροστά», στηρίζοντας με θέρμη την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού.

Ωστόσο, για πολλοστή φορά, η Ευρώπη των «27» παρουσιάστηκε... διχοτομημένη, καθώς Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία και Αυστρία δήλωσαν την αντίθεσή τους.

Σύμφωνα με πηγές, στην παρούσα φάση δεν αναμένεται οι ηγέτες της Ευρώπης να καταλήξουν σε ένα κοινό κείμενο αναφορικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Οι ίδιες πηγές, ωστόσο, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους σε δύο σημεία:

1)Ότι η ελληνική πρόταση έχει συμμάχους και δη ισχυρούς,

2)Διότι το θέμα τέθηκε δυναμικά στο τραπέζι και ξεκίνησε η συζήτηση.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, απαιτείται υπομονή και σταδιακά βήματα προς την κατεύθυνση μίας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Τονίζεται, δε, ότι τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν στον κόσμο, εκτός των ευρωεκλογών, αναμένεται να καθορίσουν τις εξελίξεις και ενδεχομένως να επισπεύσουν τις διαδικασίες.

Μία σημαντική παράμετρος που σημειώνεται ως καθοριστικός παράγοντας στις εξελίξεις, είναι αυτός καθ' αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία και η έκβαση που θα λάβει το επομενο διάστημα.

Μία δεύτερη παράμετρος που είναι πιθανόν να καθορίσει ή να επισπεύσει τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, αφορά τις εκλογές στις ΗΠΑ και μία πιθανή εκλογή -επιστροφή- του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πολιτικός και επιχειρηματίας έχει θέσει ανοιχτά το θέμα της άμυνας και της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει ότι οι ΗΠΑ, επί προεδρίας του, θα το σκεφτεί να στηρίξει την Ευρώπη στρατιωτικά.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.