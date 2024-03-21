«Η αδιαφανής πολιτική Μητσοτάκης στο Ουκρανικό, βλάπτει την εθνική άμυνα και ασφάλεια», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας για Σύμφωνο Ασφαλείας Ελλάδας-Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Οι σημερινές δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι για την επικοινωνία του με τον πρωθυπουργό σχετικά με ‘την εφαρμογή των συμφωνιών κατά την πρόσφατη επίσκεψή του κ. Μητσοτάκη στην Ουκρανία και την εν εξελίξει αμυντική συνεργασία, ειδικά όσον αφορά την αεράμυνα', αποτελούν την πλέον ανησυχητική επιβεβαίωση για την αδιαφανή και ανεύθυνη εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εγκλωβισμένη στο δόγμα του ‘δεδομένου συμμάχου».

Ακολούθως καλεί "την κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα την Εθνική Αντιπροσωπεία για το περιεχόμενο των συμφωνιών με την ουκρανική πλευρά και ειδικότερα για τις συμφωνίες που αφορούν στην ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας".

Πηγή: skai.gr

