Συνάντηση αύριο Μητσοτάκη -Τουσκ στη Βαρσοβία - Τι θα συζητήσουν

Με τον Πολωνό ομόλογό του, Ντόναλντ Τουσκ, θα συναντηθεί αύριο στη Βαρσοβία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον οποίο αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των δύο ηγετών θα βρεθούν η στρατηγική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενόψει ευρωεκλογών και η Ευρώπη μετά τις εκλογές.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Πολωνία από το 2011.

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Πολωνία μετά την επίσκεψή του στο Βίλνιους της Λιθουανίας κατά την οποία συμμετείχε σε δείπνο εργασίας του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, για διαβουλεύσεις πάνω στη Στρατηγική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.



Πηγή: skai.gr

