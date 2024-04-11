Στο Βίλνιους της Λιθουανίας βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. Προσερχόμενος στη σύνοδο ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακή πύλη, στις μεταφορές και στα logistics στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πρωταγωνιστή το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που παίζει κυρίαρχο ρόλο και στην ενεργειακή στήριξη των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών.

«Όπως ξέρετε η Ελλάδα είναι επίσημο μέλος της πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών από πέρυσι και είναι μια πρώτη ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε αυτή την σημαντική σύνοδο η οποία λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο σημαντικής γεωπολιτικής αστάθειας στην Ευρώπη. Η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών ανοίγοντας το νότιο διάδρομο διασυνδεσιμότητας είτε αυτός περιλαμβάνει τις μεταφορές είτε την ενέργεια καθώς μπορούμε να γίνουμε η φυσική πύλη εισόδου για την ενέργεια είτε αυτό είναι φυσικό αέριο είτε ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το νότο στο βορά. Και αν το σκεφτεί αυτό κανείς με γεωγραφικούς όρους η Ελλάδα είναι πλέον μέλος της Πρωτοβουλίας των 3 θαλασσών και δικαιολογείται να ονομαστεί πρωτοβουλία των 4 θαλασσών καθώς άνοιξε ο νότιος διάδρομος στο Αιγαίο. Προσβλέπω σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

