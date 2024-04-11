Όλοι εναντίον... όλων! Με τρεις λέξεις περιγράφεται το κλίμα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, λίγες εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε σε σημερινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 ότι θα κριθεί στο τέλος της 4ετίας και εξαπέλυσε βέλη εναντίον των Στέφανου Κασσελάκη και Κυριάκου Βελόπουλου, τους οποίους παραλλήλισε με τους Τσίπρα-Καμμένο.

Στο ίδιο... τέμπο και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξαπέλυσε τα βέλη του τόσο εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Κατηγόρησε, δε, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι ασκεί αντιπολίτευση... lifestyle.

«Δυστυχώς πια αισθάνομαι ότι βλέπω ένα remake, ξέρετε: βλέπω τον κ. Κασσελάκη και τον κ. Βελόπουλο και μου θυμίζουν πολύ τον κ. Τσίπρα και τον κ. Καμμένο. Πολύ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί κάποια στιγμή συγκυβέρνησαν. Ενώθηκαν αυτές οι δύο ετερόκλητες δυνάμεις και κυβέρνησαν τέσσερα χρόνια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πιστεύω πραγματικά ότι μέσα σε δύο μήνες μπορούν όλα να ανατραπούν και κάθε μέρα που περνάει αισθάνομαι ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Με τα σημερινά δεδομένα πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε πρώτοι», τόνισε σε δηλώσεις του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι ζητά εθνικές εκλογές για να λύσει εσωτερικά του προβλήματα και ξεκαθάρισε ότι αυτές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. «Άρα, γιατί ζητάει εθνικές εκλογές; Για να λύσει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα; Χρειάζεται η χώρα σήμερα εθνικές εκλογές, εννιά μήνες μετά από μία μεγάλη εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας; Προφανώς και όχι, και δεν θα έχουμε εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές θα έχουμε το 2027, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην όχθη των νικητών τη βραδιά των εκλογών, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση, ενώ στο παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης μπήκε και ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, δηλώνοντας ότι ο πρωθυπουργός θα αποδυναμωθεί αν πέσουν πολύ τα ποσοστά της ΝΔ.

«Αν το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρό την 9η Ιουνίου είμαι σίγουρος ότι ΝΔ θα αλλάξει τροπάρι και θα σεβαστεί το 41% που πήρε στις εκλογές γιατί δεν το σέβεται, το περιφρονεί», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αν το ποσοστό που θα καταγράψει ο κος Μητσοτάκης πολύ χαμηλό σε σχέση με τις εθνικές εκλογές ανεξαρτήτως του ποσοστού των άλλων κομμάτων θα έχει πρόβλημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε πως «μόνο το ΚΚΕ μπορεί να αποκαλύψει την πολιτική σας και γι' αυτό σας ενοχλεί η κριτική μας και καταφεύγετε σε φωνές και σοφιστείες. Όλα τα άλλα κόμματα είναι συνοδοιπόροι σας».

Σε υψηλούς τόνους και οι δηλώσεις του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος δήλωσε: «Σήμερα απέναντι του ο κ. Μητσοτάκης έχει μία βολική αντιπολίτευση γι αυτό επιλέγει να στήσει τεχνητή πόλωση».

