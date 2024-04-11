Επιστολική ψήφος: Ψηφίζεται αύριο στην ολομέλεια τροπολογία για το εκλογικό δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών

Συμπληρωματική τροπολογία ως προς τις διατάξεις τις διατάξεις του νόμου για την επιστολική ψήφο, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, ψηφίζεται αύριο στην ολομέλεια.

Η τροπολογία, μεταξύ άλλων προβλέπει τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου στους Ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Εισάγει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της ταυτότητας του εκλογέα με χρήση ΡΙΝ, ενώ μειώνεται η ποινική ρήτρα σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης εξακρίβωσης της ταυτότητας του παραλήπτη από τον διανομέα.

Πηγή: skai.gr

