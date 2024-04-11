Μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στη δημοσιογράφο, Κατερίνα Τσαμούρη, έδωσε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, κατά την δεύτερη ημέρα του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς, 10- 13 Απριλίου, και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

«Ο κόσμος οφείλει ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα για τη διακυβέρνηση και τη δημοκρατία», τόνισε ο Πρέσβης των ΗΠΑ αναφερόμενες στις δυτικές αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας και του πολιτισμού, ενώ αποκάλυψε και τη δική του ιστορία και της οικογένειας του από ένα φτωχό χωριό στην Ελλάδα στις ΗΠΑ.

Ο Τζορτζ Τσούνης επαίνεσε την Ελλάδα για τις πρωτοβουλίες στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ τους και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, τονίζοντας ότι «η αγάπη είναι αγάπη, είμαστε όλοι ίσοι, όλοι δημιουργίες του Θεού». Αναφέρθηκε στη μετανάστευση λέγοντας ότι εκατομμύρια άνθρωποι φεύγουν από τα σπίτια τους για να γλυτώσουν την καταστροφή και έχουμε την υποχρέωση να τους βοηθήσουμε και κατέληξε: «Πρέπει να σταματήσουμε τη ρητορική του μίσους και να μιλήσουμε τη γλώσσα της αγάπης».

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στη σχέση ΗΠΑ – Ισραήλ, ο Αμερικανός Πρέσβης τόνισε το Ισραήλ είναι ισχυρός σύμμαχος των ΗΠΑ προσθέτοντας όμως ότι «έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, όμως το πώς το κάνει έχει σημασία», ενώ αναφέρθηκε και στο αίτημα για απελευθέρωση των ομήρων.

Έκανε εκτενή αναφορά στις εξαιρετικές σχέσεις Ουάσιγκτον – Αθήνας λέγοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ και της Ελλάδας βελτιώνεται διαρκώς εδώ και χρόνια, καθώς μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες για ειρήνη και δημοκρατία.

Ερωτηθείς αν η Ελλάδα έχει λόγους να ανησυχεί για τα F-16 που θα πάρει η Τουρκία, απάντησε ότι «η Τουρκία έχει F-16 εδώ και δεκαετίες όπως και η Ελλάδα και πρέπει να επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι είναι δύο χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ».

Μάλιστα, ενθάρρυνε τους δύο συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους και τόνισε ότι «η Ελλάδα φυλάει τα νοτιοανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, είναι σημαντικό να εκμοντερνίσουμε τον εξοπλισμό της».

Αυτό που συνέβη στην Ουκρανία μας έκανε όλους να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε το ΝΑΤΟ και τις δυνατότητες αποτροπής του, είπε ο κ. Τσούνης και τόνισε την ενίσχυση του ρόλου που έχει η Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, με τις εγκαταστάσεις της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβυθούσας, δεδομένης και της αποσύνδεσης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.

Η Ελλάδα είναι στις 10 κορυφαίες χώρες στην πράσινη μετάβαση εκτίμησε ο Πρέσβης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα είναι ηγέτης στην πράσινη ενέργεια και στην αποσύνδεση από τον άνθρακα και κάνει πολύ ταχεία μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Επίσης, τόνισε τη σημασία προστασίας των ωκεανών, αλλά και τις τεράστιες επενδύσεις που γίνονται σε ελληνικά ναυπηγεία, τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και τις θετικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς.

Τέλος, αναφερόμενος στις ΗΠΑ, είπε ότι «η χώρα μου δεν είναι τέλεια, όμως προσπαθούμε για το καλύτερο στον κόσμο». Οι ΗΠΑ είναι μία δύναμη του καλού και η Ελλάδα ωφελείται έχοντας το βλέμμα στη Δύση, στη σχέση με την ΕΕ τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

