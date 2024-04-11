Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών στο Βίλνιους σύντομη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι κ. Μητσοτάκης και Ζελένσκι συζήτησαν τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, ενώ αποδέχτηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας να συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ειρήνης που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Ελβετία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Παρασκευή 12 Απριλίου στις 12:15 (ώρα Ελλάδος) θα συναντηθεί στη Βαρσοβία με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τασκ. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.