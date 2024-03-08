Του Γιάννη Ανυφαντή

Ντόμινο δηλώσεων και σχολίων, τόσο από τα κυβερνητικά όσο και από τα αντιπολιτευτικά έδρανα προκάλεσε η αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στους "sugar daddies", που σχεδόν μονοπώλησε την συζήτηση κατά την δεύτερη ημέρα συζήτησης επί του νομοσχεδίου για την λειτουργία παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα.

Ο Δ. Κουτσούμπας, επικαλούμενος το σκανδιναβικό σύστημα εκπαίδευσης, υποστήριξε από το βήμα της Βουλής: «Τώρα, για το ανέκδοτο του Σκανδιναβικού μοντέλου, ούτε οι Σκανδιναβοί δεν σας πιστεύουν, αφού κι αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα, νέες κοπέλες, φοιτήτριες, να οδηγούνται να αναζητούν "sugar daddies" για να χορηγήσουν τις σπουδές τους, με γνωστά ανταλλάγματα φυσικά».

Η παραπάνω αναφορά, δεν άργησε να συγκεντρώσει την καταδικαστική αντίδραση όλων των κομμάτων, που έκαναν λόγο για μία «κατάπτυστη και σεξιστική δήλωση», ενώ όπως ήταν αναμενόμενο παρέσυρε και την συζήτηση εντός της ολομέλειας προκαλώντας νέο θερμό επεισόδιο, αυτή τη φορά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλου, που υποστήριξε όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας.

«Δεν πιστευα στα αυτιά μου. Το ξανακούω τώρα. Ως γυναίκα λυπάμαι! Απαράδεκτη σεξιστική δήλωση. Λυπάμαι που επιμένετε» τόνισε από τα κυβερνητικά έδρανα η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, με τον Στέλιο Πέτσα να καταλογίζει «βαρύτατο λάθος και ολίσθημα» στο ΚΚΕ, επισημαίνοντας πως «Δεν είστε σε σοβιετική χώρα τη δεκαετία του 80». Το γάντι σήκωσε ο κ. Καραθανασόπουλος απαντώντας σε έντονο ύφος «αυτό μόνο η ΝΔ μπορεί να το καταγγείλει, αντί να καταγγείλει προαγωγούς και μαστροπούς καταγγέλλει το ΚΚΕ».

Τρίτη ημέρα συζήτησης

Το θέμα των "sugar daddies" αναμένεται να πρωταγωνιστήσει και στη σημερινή συνεδρίαση, αλλά όχι και να επισκιάσει την κορύφωση της τριήμερης κοινοβουλευτικής συζήτησης επί του νομοσχεδίου για τη λειτουργία παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων. Με τουλάχιστον 150 βουλευτές να έχουν ήδη τοποθετηθεί επί των προωθούμενων διατάξεων σε πάνω από 32 ώρες συνεδριάσεων, έχει διαφανεί η αδυναμία δημιουργίας ευρύτερων συναινέσεων, με την αντιπολίτευση να αναμένεται – πλην ορισμένων άρθρων – να καταψηφίσει τις προωθούμενες διατάξεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αντισυνταγματικό νομοθέτημα.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανέβει στο βήμα προκειμένου να υπερασπιστεί την νομοθετική πρωτοβουλία που είχε προαναγγείλει από την ίδια αίθουσα την τελευταία βραδιά της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στις 17 Δεκεμβρίου 2023, με την κυβέρνηση να επισημαίνει πως πρόκειται για ένα «στέρεο συνταγματικό βήμα». Μάλιστα, με ενδιαφέρον αναμένεται και η αντιπαράθεσή του με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι το «όχι» του Νίκου Ανδρουλάκη στο νομοσχέδιο έχει πυροδοτήσει από την πρώτη στιγμή μείζονα ένταση τόσο εντός όσο και εκτός της Χαριλάου Τρικούπη.

Η στάση πάντως ΠΑΣΟΚ προκάλεσε καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης οξεία αντιπαράθεση με τα κυβερνητικά έδρανα, με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη χτες το βράδυ, να σχολιάζει δηκτικά τη θέση του κόμματος: «Αν ένα κόμμα γίνει ρεζίλι των σκυλιών είστε εσείς. Είπατε στην αρχή ότι στηρίζετε τα μη κρατικά πανεπιστήμια και ήρθε μια μέρα ο κ Ανδρουλάκης και είπε ότι καταψηφίζετε». «Το να έρχεται ένας Υπουργός και να λέει ότι οποιαδήποτε κοινοβουλευτική ομάδα έχει γίνει ρεζίλι των σκυλιών, δεν είναι και η δέουσα συμπεριφορά προς το κοινοβούλιο», απάντησε ο Δημήτρης Μάντζος, τονίζοντας πως η διαχρονική θέση του ΠΑΣΟΚ δεν άλλαξε ποτέ.

Στην ονομαστική ψηφοφορία, που διεξάγεται ύστερα από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπλήξεις, καθώς το νομοσχέδιο θα υπερψηφιστεί από τους 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τον ανεξάρτητο, προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες, Χαράλαμπο Κατσιβαρδά, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.