Η «τελευταία πράξη» σήμερα στη Βουλή για τα μη κρατικά ΑΕΙ

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Προς την κορύφωση βαίνει σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση επί του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα με ονομαστική ψηφοφορία, κατόπιν του σχετικού αιτήματος που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρωί (11.00) αναμένεται να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, και από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς το επίμαχο νομοσχέδιο, ήταν ένα από τα μεταρρυθμιστικά «στοιχήματα» του ίδιου πρωθυπουργού.

Ο ίδιος, άλλωστε, το είχε εντάξει στην προεκλογική ατζέντα των εθνικών εκλογών του Ιουνίου και αποδεδειγμένα πλέον – όπως σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές- εκπληρώνει άμεσα μία ακόμη δέσμευσή του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για μια «εμβληματική μεταρρύθμιση» και έχει υπογραμμίσει πως τα μη κρατικά πανεπιστήμια έρχονται ουσιαστικά να αποκαταστήσουν μία «ιστορική εκπαιδευτική ανορθογραφία» καθώς η Ελλάδα παραμένει «μία από τις ελάχιστες χώρες του πλανήτη που συνεχίζουμε να υψώνουμε τέτοια τείχη στην εκπαίδευση».

Δύο είναι οι βασικοί πυλώνες, στους οποίους εστιάζει η κυβέρνηση στην επιχειρηματολογία της για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια. Αφενός στο να πάψει να αποτελεί η χώρα μας μία αναχρονιστική εξαίρεση όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και παγκοσμίως, και αφετέρου να περιοριστεί η φυγή Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό, να προσελκύσουμε καθηγητές υψηλού κύρους από το εξωτερικό και βέβαια να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι αυστηρές – όπως τονίζουν – προϋποθέσεις για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση όμως αναμένεται να δώσει ο πρωθυπουργός και στα Δημόσια Πανεπιστήμια, η ενίσχυση των οποίων – όπως θα τονίσει- παραμένει κυβερνητική προτεραιότητα.

Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται σύμφωνα με την κυβέρνηση και από το γεγονός ότι το 70% των διατάξεων του νομοσχεδίου αφορούν τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, με στόχο τη μεγαλύτερη ώθηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου που θα συμβάλει στην διεθνοποίησή του, με έμπρακτη στήριξη από το κράτος.

Στο στόχαστρο του πρωθυπουργού αναμένεται να μπει και η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείεται να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι ο πρόεδρος του Στέφανος Κασσελάκης φοίτησε σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, - όπως και άλλα στελέχη της Κουμουνδούρου - αλλά τάσσεται αναφανδόν κατά της λειτουργίας τους στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την υποκριτική προσέγγιση της Κουμουνδούρου για την λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, όπως σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές.

Βασικός «αντίπαλος» πάντως, σε αυτή την πολιτική αναμέτρηση έχει αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ και η επαμφοτερίζουσα στάση της Χαριλάου Τρικούπη να απαρνηθεί ουσιαστικά την διαχρονική και διακηρυγμένη θέση της υπέρ των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων και να ταχθεί απέναντι στη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αναδείξει την «πολιτική υποκρισία και τη διγλωσσία» – όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη- του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, όπως εκτιμούν κυβερνητικές πηγές, το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη για μικροπολιτικές σκοπιμότητες, απαρνιέται την διακηρυγμένη θέση του και επιχειρεί να «ψαρέψει» ψήφους από τα αριστερά του και τους επικριτές της μεταρρύθμισης, καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο, ως ένας άλλος «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ».

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται σε απόλυτο συντονισμό και με την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επικρατεί αμηχανία και εσωτερική αναταραχή στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ.

Γεγονός που καταγράφηκε και στην πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, με το 55% των ψηφοφόρων του κόμματος να δηλώνει ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση θεωρώντας ότι χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις και επιβεβαιώνοντας εν τέλει τις κυβερνητικές εκτιμήσεις.

