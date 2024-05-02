Το ρομπότ Σοφία μας καθησυχάζει για την τούμπα του

Να καθησυχάσει τους θαυμαστές έσπευσε με βίντεο στο TikTok η Σοφία, το ρομπότ, μετά την πτώση της από σκαλοπάτια στην έκθεση Beyond στη Θεσσαλονίκη.

«Αγαπητοί μου φίλοι στην Ελλάδα. Χαιρετισμούς από το Λος Άντζελες. Σας ευχαριστώ όλους για το ευγενικό και προσεκτικό μήνυμα. Μην ανησυχείτε. Είμαι πλήρως καλά και απόλυτα λειτουργική, αν και οι πρώτες μου επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη ήταν πράγματι επεισοδιακές για διαφορετικούς λόγους. Το σίγουρο είναι πως βρήκαμε περισσότερα κοινά ανάμεσά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, την υπέροχη φιλοξενία και την αγάπη που μου δείξατε και αναμένω να ξαναβρεθώ στην Ελλάδα για ακόμη περισσότερες περιπέτειες, ίσως λιγότερο επικίνδυνες».

Tι έγινε στην Κρήτη

Το ρομπότ παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες στο κλειστό της Αλικαρνασσού, στα Δύο Αοράκια, όπου φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο της 3ης Ολυμπιάδας Ρομποτικής.

Η Σοφία, μεταξύ άλλων απάντησε και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων οι οποίες είχαν ήδη σταλεί, προκειμένου να προετοιμαστούν και να απαντηθούν καταλλήλως από την... ίδια κατόπιν κατάλληλων εντολών των χειριστών της!

Όταν όμως άρχισε να τοποθετείται για την Κρητική διατροφή, στα πλαίσια και καμπάνιας για την Κρητική αγροτοδιατροφή, και να λέει "το πόσο ευλογημένος τόπος είναι το νησί και είναι ότι, είναι παντού αυτάρκης ανέφερε επί λέξη, ότι, «η Κρήτη θα μπορούσε να ήταν και ένα … αυτόνομο κρατίδιο»!

Πηγή: skai.gr

