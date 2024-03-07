«Εδώ και μερικούς μήνες στην προσπάθεια να υπερασπιστεί το απαράδεκτο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε ένα ρεσιτάλ συκοφάντησης και κοροϊδίας, όταν μάλιστα δια στόματος πρωθυπουργού ειπώθηκε ότι οι φοιτητές φέρονται περίπου σαν ληστές, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να λέει ότι οι φοιτητές είναι μειοψηφία», ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας.

«Έχετε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια», είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, προσθέτοντας «κάνατε και "φροντιστήριο" στην παράταξή σας (ΔΑΠ-ΝΔΦΚ) στα πανεπιστήμια η οποία δεν βρίσκει την ψήφο της στις γενικές συνελεύσεις στις σχολές και αφού δόγμα σας είναι "όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος" η παράταξή σας κάλεσε τα ΜΑΤ, όπως στην Νομική Σχολή Κομοτηνής».

Σημειώνοντας ότι «το μισό και πλέον της κοινωνίας, ειδικά στις νεότερες ηλικίες, είναι απέναντι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων», προσέθεσε ότι «μπορεί να αποκλείστηκαν οι φοιτητικοί σύλλογοι από την επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όμως η φωνή τους ακούγεται εδώ μέσα από το ΚΚΕ».

«Η κυβέρνηση μεταφέρει τη φωνή του ΣΕΒ και των ομίλων που ζητούν ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και να λειτουργούν τα δημόσια σαν επιχειρήσεις» επισήμανε και προσέθεσε: «Η κυβέρνηση παραδίδει στους επιχειρηματίες ένα τομέα με εγγυημένη πελατεία γιατί καλύπτει κοινωνική ανάγκη, όπως έκανε με την Ενέργεια, τον Σιδηρόδρομο και την Υγεία και λέει ότι δήθεν θα αναβαθμίσει το δημόσιο η ιδιωτικοποίηση και η "απελευθέρωση". Και το λέει στον ελληνικό λαό που καλείται να πληρώνει νόμιμο φακελάκι για να χειρουργείται».

«Το πραγματικό σύγχρονο, είναι η επέκταση του δικαιώματος πρόσβασης σε δωρεάν εκπαίδευση και όχι η περιστολή του, καθώς αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι αναχρονισμός και επιστροφή σε προηγούμενους αιώνες» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Κατέστησε σαφές ότι «μόνο η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΚΚΕ ήταν ουσιαστική», υπενθυμίζοντας ότι στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση το 2018, το ΚΚΕ «πρότεινε επέκταση του άρθρου 16 για πλήρη διασφάλιση του ενιαίου δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης με απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων συνολικά, κάτι που απέρριψαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που τότε ήταν βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

Αναφέρθηκε στο «μεγαλειώδες κίνημα των φοιτητών και μαθητών που έχει δυναμική και έχει στριμώξει εκτός από την κυβέρνηση και τα κόμματα του "ναι μεν, αλλά"».

«Το νομοσχέδιο», είπε, «δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πραγματικό έκτρωμα γιατί φέρνει και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και γιατί ιδιωτικοποιεί περισσότερο τα δημόσια. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που ονομάζεται "πανεπιστήμιο της αγοράς" και οικοδομείται από τα λόμπι της ΕΕ, τη Συνθήκη της Μπολόνια και του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, που φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ».

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέδειξε «τη συμφωνία όλων των άλλων κομμάτων, που λένε ότι το πτυχίο είναι προσόν, που μιλούν για αυτοχρηματοδοτούμενα πανεπιστήμια, για δίδακτρα δηλαδή».

«Το ΠΑΣΟΚ, ειδικά, λέει ότι απλά πρέπει πρώτα να γίνει αναθεώρηση του άρθρου 16 και επικαλείται το ανέκδοτο του σκανδιναβικού μοντέλου, οι φοιτητές του οποίου έχουν πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων.

Τώρα, για το ανέκδοτο του Σκανδιναβικού μοντέλου, ούτε οι Σκανδιναβοί δεν σας πιστεύουν, αφού κι αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα, νέες κοπέλες, φοιτήτριες, να οδηγούνται να αναζητούν «sugar daddies» για να χορηγήσουν τις σπουδές τους, με γνωστά ανταλλάγματα φυσικά».

«Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ που επικαλείται το ευρωπαϊκό μοντέλο έναντι του κυπριακού, κάνει άσφαιρη και παραπλανητική κριτική, καθώς προωθείται σε όλη την ΕΕ η ιδιωτικοποίηση. Η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων θα είναι Δούρειος Ίππος για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα πρωτοστάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών με δίδακτρα, ενώ έγινε γενίκευση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά επί διακυβέρνησής του» επισήμανε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Η κυβέρνηση υψώνει νέα τείχη στη μόρφωση, κάνει νόμο την αδικία», υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας, αναφερόμενος στους δύο τρόπους εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. Ένας με τις πανελλαδικές και ένας με το πορτοφόλι».

«Οι πολλοί θα συνεχίσουν να παλεύουν, με μόνο στήριγμα την οικογένειά τους, για να περάσουν τα τείχη των ταξικών εμποδίων και τους διάφορους "κόφτες" για μια θέση στο πανεπιστήμιο, όσο κάποιοι θα εισέρχονται σε πανεπιστήμια με τα "αυστηρά κριτήρια" της φορολογικής τους δήλωσης, αφού η εισαγωγή θα γίνεται μέσα από μια "μούφα" Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ή διεθνή και επί πληρωμή απολυτήρια.

Στην Ιατρική Σχολή του δημόσιου πανεπιστημίου θα μπαίνεις με 19.000 μόρια, ενώ στην ιδιωτική ιατρική με 9.000 μόρια αλλά 19.000 ευρώ/χρόνο. Θεσμοθετείτε πτυχία με τιμή, αντί για πτυχία με αξία, όπως ζητάνε οι φοιτητές» είπε, αναφέροντας, χαρακτηριστικά, «Αριστεία της τσέπης».

Ταυτόχρονα επισήμανε ότι «δεν υπάρχει ούτε μισό επιχείρημα που να τεκμηριώνει επιστημονικά τα οφέλη του νομοσχεδίου, παρά μόνο αναφορές σε αγορά, οικονομική βιωσιμότητα, επιχειρηματικότητα και εταιρείες».

Στηλίτευσε την επιβολή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής «που αποκλείει, άδικα, παιδιά από τα πανεπιστήμια» σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί ένα πρόβλημα που δημιούργησε η ίδια και οι προηγούμενες «για να κλείσει και συγχωνεύσει τμήματα με αντι-επιστημονικά κριτήρια».

«Υποκρισία και μεγάλο θράσος», χαρακτήρισε ο Δ. Κουτσούμπας το «να κλείνουν τα δημόσια και να ανοίγουν ιδιωτικά στο όνομα των "περισσότερων ευκαιριών"».

«Άλλωστε», υπογράμμισε, «δεν επιβεβαιώνεται από καμία χώρα ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων συνέβαλε στην ανάσχεση της φοιτητικής μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, από την Κύπρο έρχονται 2-3 χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο στην Ελλάδα γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος σπουδών στη χώρα τους».

«Ένα ακόμα μεγάλο αρνητικό βήμα του νομοσχεδίου είναι ότι θα γίνεται έρευνα αποκλειστικά κατ' επιταγή των επιχειρήσεων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια», είπε, προσθέτοντας, ότι «επίσης ανοίγει διάπλατα η πόρτα για δίδακτρα στα προπτυχιακά στους Έλληνες, ξεκινώντας με δίδακτρα για τους αλλοδαπούς φοιτητές».

Σημείωσε ακόμα ότι «δεν είναι αναβάθμιση η μεταφορά τής ευθύνης για κρατική χρηματοδότηση στα ίδια τα πανεπιστήμια. Με το νομοσχέδιο οδηγούνται, ακόμα και σε επίπεδο σχολής, οι κοσμητείες να αναζητούν έσοδα. Έχουμε ήδη πικρή πείρα και κάθε φορά που ακούμε "αυτοτέλεια" στα πανεπιστήμια αυτό σημαίνει κόψιμο όσων δωρεάν παροχών έχουν απομείνει».

Υπογράμμισε ότι «η πραγματική αναβάθμιση των πανεπιστημίων αφορά τα πραγματικά προβλήματα που βάζουν τα αιτήματα των φοιτητών. Δηλαδή εκπαίδευση αποκλειστικά δημόσια, πραγματικά δωρεάν, υψηλού επιπέδου σπουδές, πτυχίο να εξασφαλίζει δουλειά στο αντικείμενο με δικαιώματα. Δεν είναι μονόδρομος το πανεπιστήμιο που θέλει πελάτες».

«Τα πάντα επιβεβαιώνουν ότι οι ανάγκες των φοιτητών να σπουδάσουν ολοκληρωμένα και των αποφοίτων να εργαστούν στο αντικείμενό τους, προσφέροντας στην κοινωνία, δεν μπορούν να βρουν διέξοδο στις "απαντήσεις" που δίνουν ΕΕ, κυβερνήσεις και κόμματα του συστήματος και οι οποίες χειροτερεύουν την κατάσταση» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και απευθυνόμενος, σε πανεπιστημιακούς, φοιτητές, γονείς, «σε όλο τον κόσμο που πλήττεται και αντιδρά στο νομοσχέδιο», τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «το καινούργιο, το σύγχρονο, το προοδευτικό είναι να αξιοποιηθούν όλα τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας για να ζήσουμε όλοι καλύτερα».

«Κι αυτό το καταλαβαίνει πολύ καλά η πλειοψηφία των νέων και των φοιτητών που σας γυρίζει την πλάτη κατά 70%. Και γι' αυτό, αυτό το νομοσχέδιο, ακόμα κι αν ψηφιστεί, θα βρει εμπόδια, γιατί είναι άδικο.

Για όλα αυτά, οι αγώνες είναι που ανοίγουν σήμερα τον δρόμο για το μέλλον. Γιατί αυτό είναι το μέλλον. Αν θέλουμε να απαντήσουμε στις ανάγκες των πολλών. Μαζί -οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία, η πανεπιστημιακή κοινότητα- θα ξελασπώσουμε αυτό το παρόν για να ανυψωθούμε στο φωτεινό μέλλον» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.