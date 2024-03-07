Με τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων συνεχίζεται η συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Στο κλίμα αντιπαράθεσης προστέθηκε η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα περί φοιτητριών που «οδηγούνται σε ‘’sugar daddies’’» λόγω υψηλών διδάκτρων, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο να την επαναλαμβάνει, μιλώντας για «sugar babies» και «sugar daddies» που παρείχαν υπηρεσίες σε πλουσίους για τα εκπαιδευτικά έξοδά τους.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Κ. Τσιάρας, σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά περί αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου στην έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής. Το άρθρο 16 του Συντάγματος είναι σαφές, και αυτό που στην πραγματικότητα απαγορεύει είναι την ίδρυση μη κρατικών ιδιωτικών πανεπιστημίων, είπε ο κ. Τσιάρας. Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, το μεγάλο βήμα θα γίνει όταν τελικά αποφασίσουμε να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16, και θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από μια εντελώς διαφορετική λογική, και να έχουμε την πραγματική αναγνώριση και ελευθεριών και δικαιωμάτων. Είπε επίσης, ότι υπάρχουν εκείνοι που αντιστέκονται σε κάθε προοδευτική μεταρρύθμιση και υπάρχουν εκείνοι που είναι «αναγκασμένοι» να τραβάνε το δύσκολο δρόμο, να τον δείχνουν στην κοινωνία και να προτρέπουν τους πολίτες να τον ακολουθήσουν. Και άλλη μία φορά, στη θέση του οδηγού των μεταρρυθμίσεων βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θ. Τζάκρη, είπε ότι το νομοσχέδιο επιδιώκει να δημιουργήσει μία αλυσίδα ιδιωτικής εκπαίδευσης που να ξεκινάει από τον βρεφονηπιακό σταθμό και να φτάνει μέχρι τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα επ' αμοιβή. Είναι προφανές ότι το νομοσχέδιο γίνεται για να εισαχθούν και να αποφοιτήσουν από ιδιωτικά πανεπιστήμια οι εύποροι νέοι, δηλαδή να αγοράσουν αυτό για το οποίο οι συνομήλικοι τους μοχθούν. Εάν αυτό δεν είναι ορισμός της κατάργησης της συνταγματικά κατοχυρωμένης ισότητας των πολιτών στην χώρα, τι είναι; αναρωτήθηκε η κ. Τζάκρη: Πρόκειται για ένα ξεκάθαρο Franchising, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που υποκαθιστά την ευνομούμενη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση με την δυστοπία των Πανεπιστημίων Mac Donald's, τόνισε η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Ευκλ. Τσακαλώτος είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να φέρει μεγάλα ξένα πανεπιστήμια χωρίς να φαίνεται να γνωρίζει ότι υπάρχουν κι εκεί προβλήματα με το νέο «προλεταριάτο» των νέων πανεπιστημιακών και τα αυξανόμενα φοιτητικά δάνεια. Όπως είπε, εάν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν πραγματικά για την ελληνική δημόσια εκπαίδευση, γιατί δεν έφερε ένα πολυετές πλάνο αναβάθμισής της; Εάν ενδιαφερόταν για τη φυγή επιστημόνων, γιατί δεν αύξησε τους μισθούς των πανεπιστημιακών; Όσο για την πρόταση του κόμματός του προς τα όμορα κόμματα, να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, είπε ότι αποτελούσε ευκαιρία να δειχθεί στην κοινωνία ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα προβλήματά της. Ήταν μια χαμένη, μεγάλη ευκαιρία και ελπίζω να έχουμε μιαν άλλη στο μέλλον, είπε ο κ. Τσακαλώτος.

Μας κατηγορεί η ΝΔ ότι μιλάμε μόνο για την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου και όχι για την ουσία. Αλλά για εμάς, το Σύνταγμα είναι η ουσία, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΚΟ Νίκη, Σπ. Τσιρώνης. Το Σύνταγμα δεν αφήνει περιθώρια ερμηνειών και παρερμηνειών όταν αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ΝΠΔΔ και ότι απαγορεύεται απολύτως η σύσταση ΑΕΙ από ιδιώτες, είπε ο κ. Τσιρώνης, καλώντας την κυβέρνηση να μη σέβεται τα δικαστήρια α λα καρτ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΚΟ Σπαρτιάτες Αλ. Ζερβέας, είπε ότι όσοι κυβέρνησαν παρέδωσαν τα πανεπιστήμια στην ασυδοσία και στην ιδεοληπτική τρομοκρατία διαφόρων ομάδων. Τον δρόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δυστυχώς, τον άνοιξε η απαξίωση των δημοσίων πανεπιστημίων, είπε ο κ. Ζερβέας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά την συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας, που αντιτίθεται στο νομοσχέδιο.

«Sugar babies» και «sugar daddies»

Για δημιουργία τιμοκαταλόγου πτυχίων, ανάλογα με το κάθε βαλάντιο, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλος, ασκώντας κριτική στο νομοσχέδιο για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Σχολιάζοντας τα λεγόμενα από πλευράς συμπολίτευσης, περί ιστορικότητας του νομοσχεδίου, είπε ότι τα ίδια λέγονταν για την ιστορικότητα του νόμου Διαμαντοπούλου, «αλλά αυτή η ιστορικότητα θα συντριβεί κάτω από την πάλη των φοιτητών και του λαϊκού κινήματος». Αναφερόμενος στο προτεινόμενο από το ΠΑΣΟΚ σκανδιναβικό μοντέλο, μνημόνευσε δημοσιεύματα διάφορων δυτικοευρωπαϊκών χωρών, που περιέγραφαν «sugar babies» και «sugar daddies», δηλαδή σε κορίτσια που παρείχαν υπηρεσίες σε πλουσίους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα εκπαιδευτικά έξοδά τους.

Η αναφορά αυτή του κ. Καραθανασόπουλου προκάλεσε την αντίδραση βουλευτών της ΝΔ. «Πιο κατάπτυστη και πιο σεξιστική δήλωση για το γυναικείο φύλο. Αντί να έρθετε εδώ κ. Καραθανασόπουλε και να ζητήσετε συγγνώμη είχατε το θράσος να έρθετε από το βήμα και να επαναλάβετε αυτή τη φράση. Σας επιστρέφω παλαιότερη φράση του Γραμματέα σας, ‘’Αυτοί είστε’’. Αυτοί είστε. Άθλιοι, υποκριτές, κατώτεροι των περιστάσεων για μια ακόμα φορά, Διακατεχόμενοι από νοοτροπίες που είναι άκρως συντηρητικές, φοβικές και αντιμεταρρυθμιστικές. Κάθε φορά ερχόσαστε εδώ...ποτέ δεν ήσασταν προοδευτικοί. Πάντοτε η αριστερά ήταν ό,τι πιο οπισθοδρομικό» δήλωσε χαρακτηριστικά η βουλευτής της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα.

Η αναφορά αυτή του κ. Καραθανασόπουλου προκάλεσε την αντίδραση βουλευτών της ΝΔ, με τον βουλευτή του ΚΚΕ να τονίζει ότι «αυτά είναι τα έργα τα δικά σας. Εμείς τα καταγγέλλουμε και τα καταδικάζουμε» είπε ο κ. Καραθανασόπουλος. «Το ΚΚΕ δια στόματος Κουτσούμπα, κατήγγειλε μια πραγματικότητα, που έχει επεκταθεί όχι μόνο στη Σουηδία, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Αυστραλία κτλ. Μια πλατφόρμα που αναγκάζει υπερχρεωμένους φοιτητές και φοιτήτριες να παρέχουν υπηρεσίες έναντι αμοιβής για να καλύψουν δάνεια. Όταν καταγγέλλεις τον προαγωγό την εκπόρευσή αυτών, αυτό να θεωρείται σεξισμός, αυτό μόνο η ΝΔ μπορεί να το καταγγείλει, αντί να καταγγείλει προαγωγούς και μαστροπούς καταγγέλλει το ΚΚΕ» σχολίασε ο κ. Καραθανασόπουλος.



«Εμείς αυτόν τον προοδευτισμό σας δεν τον θέλουμε. Αυτός ο προοδευτισμός σας ανήκει. Εμείς δεν θέλουμε να κρύβουμε την πραγματικότητα κάτω από το χαλί. Το ‘’έλεος’’ να το πείτε σε αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα. Σε αυτή την πλατφόρμα. Εδώ χάνει κάθε λέξη το νόημα της. Όταν καταγγέλλεις τους προαγωγούς να σε καταγγέλλουν για σεξιστές. Τι καλύπτετε;» πρόσθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Σε παρέμβασή της, η υφυπουργός Παιδείας Ζ. Μακρή είπε ότι «ως γυναίκα θλίβομαι πάρα πολύ. Είναι απαράδεκτη σεξιστική δήλωση. Λυπούμαι που επαναλήφθηκε και που επιμένετε» είπε η κ. Μακρή. Να δεχτούμε ότι είχατε αγαθές προθέσεις. Δεχτείτε και εσείς ότι κάνετε μια ατυχής δήλωση. Ζητήστε συγγνώμη, η λέξη αυτή δεν έχει χάσει το νόημά της. Και η γενναιότητα θα σας τιμά, πρόσθεσε η υφυπουργός.

Από πλευράς του, ο βουλευτής της ΝΔ Στ. Πέτσας, που διαδέχθηκε τον κ. Καραθανασόπουλο στο βήμα, είπε: Είναι ντροπή αυτό που κάνετε και να το πάρετε πίσω. Είστε το 2024 στην Ελλάδα. Δεν είστε σε καμιά από τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες του 1980.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

