Κωστής Χατζηδάκης: Η Ελλάδα έχει ανέβει πολλά σκαλιά τα τελευταία 4,5 χρόνια

«Η Ελλάδα έχει ανέβει πολλά σκαλιά τα τελευταία 4,5 χρόνια, γιατί ακολουθούμε στην πατρίδα μας μία σύγχρονη και ευρωπαϊκή πολιτική, μία πολιτική κοινής λογικής».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης σε εκδήλωση που οργάνωσε στην Πάτρα, η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας, της ΝΔ.

Όπως πρόσθεσε, «αυτή η πολιτική, μάς έχει οδηγήσει στο να έχουμε τετραπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε μειώσει την ανεργία σχεδόν στο μισό και να έχουμε αυξήσει, τόσο τον κατώτατο όσο και το μέσο μισθό, παραπάνω από τον πληθωρισμό».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «συνεχίζουμε μπροστά με αποφασιστικότητα, συνδυάζοντας πάντοτε τη δημοσιονομική σοβαρότητα με μία φιλοεπενδυτική πολιτική, διότι αυτά είναι τα θεμέλια για να ασκηθεί μία κοινωνική πολιτική».

Επίσης, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι «τα χειρότερα για την ακρίβεια τα έχουμε αφήσει πίσω, όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι χώρες της Ευρώπης», προσθέτοντας ότι «είχαμε ένα πληθωρισμό, ο οποίος προκλήθηκε από τις αναταράξεις στην αγορά, λόγω του COVID -19 και από την διεθνή ενεργειακή κρίση».

«Όλους αυτούς τους μήνες», συνέχισε, «ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν γύρω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» και συμπλήρωσε: «Για τον πληθωρισμό των τροφίμων το υπουργείο Ανάπτυξης και πριν αλλά και μετά τις εκλογές έχει πάρει μία σειρά από μέτρα ξεκινώντας από το καλάθι του νοικοκυριού και καταλήγοντας στην τελευταία παρέμβαση. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν λειτουργήσει και οι τελευταίες ειδικά παρεμβάσεις είμαι βέβαιος ότι θα λειτουργήσουν ακόμα περισσότερο. Είμαστε εδώ, παρακολουθώντας τι γίνεται και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσλειτουργίες, όχι με συνθήματα και εύκολα λόγια, αλλά με πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι «ασκούμε κοινωνική πολιτική επί της ουσίας, γιατί μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε αποφασιστικά το πρόβλημα της ανεργίας, ταυτόχρονα μπορέσαμε και αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, αλλά και τους υπόλοιπους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό και επιλύσαμε έπειτα από χρόνια το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων».

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως «όταν η αντιπολίτευση ψάχνεται για το αποτέλεσμα των εκλογών και επιχειρεί να εντοπίσει λάθη στην στρατηγική της, η απάντηση είναι ότι έκαναν λάθη στην στρατηγική τους, διότι επέμεναν σε μία ακραία, τοξική, και ισοπεδωτική αντιπολίτευση, αλλά το βασικό πρόβλημα για εκείνους που τους οδήγησε στο να χάσουν τις εκλογές, είναι ότι απέναντί τους είχαν μία σοβαρή, σύγχρονη και αποτελεσματική κυβέρνηση της ΝΔ».

Επανερχόμενος στα θέματα της οικονομίας, είπε ότι «προχωρούμε μπροστά» και συνέχισε: «Είχαμε την αποκρατικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς. Εκεί μας έδωσαν οκτώ φορές περισσότερα χρήματα από αυτά που επιδιώκαμε να πάρουμε και αυτό γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη στην οικονομία».

Ακόμη, είπε ότι «στις άμεσες ξένες επενδύσεις έχουμε ρεκόρ της τελευταίας 20ετίας, ενώ στις εξαγωγές κάναμε ρεκόρ όλων των εποχών για την Ελλάδα, αφού από το 20% του ΑΕΠ που τις παραλάβαμε, τις οδηγήσαμε πέρυσι στο 50% του ΑΕΠ».

Επίσης, είπε ότι «παραλάβαμε τις καταθέσεις στις τράπεζες στα 150 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα είναι 200 δισεκατομμύρια ευρώ», προσθέτοντας ότι από τα παραπάνω 50 δισεκατομμύρια, τα 3/5 της αύξησης είναι από τα νοικοκυριά, διότι έχει μπει μπροστά η μηχανή της οικονομίας».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, λέγοντας ότι «η κάλπη των ευρωεκλογών είναι μία σοβαρή, εθνική κάλπη που παράγει αποτελέσματα στις Βρυξέλλες, εκεί δηλαδή όπου αποφασίζονται μία σειρά από σοβαρές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πατρίδα μας».

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι «χρειαζόμαστε ανθρώπους που να ξέρουν την Ευρώπη, που να μπορούν να παλέψουν δυναμικά και ουσιαστικά για την Ελλάδα και αυτοί μπορεί να είναι ευρωβουλευτές που υποδεικνύονται και στηρίζονται από το ευρωπαϊκό κόμμα της Ελλάδας, το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία».

Επίσης, είπε ότι «θα παλέψουμε την επόμενη περίοδο για το νέο ΕΣΠΑ, για το νέο, θέλω να πιστεύω, Ταμείο Ανάκαμψης και για την καινούργια αγροτική πολιτική».

Μάλιστα, απευθυνόμενος προς τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, υπογράμμισε ότι «στις κάλπες της 9ης Ιουνίου θα βγάλουμε τη ΝΔ ισχυρή, για να μας εκπροσωπήσει ξανά, δυναμικά και αποφασιστικά στην Ευρώπη».

Στην ομιλία του, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», λέγοντας ότι «οι προσπάθειες μας συνεχίζονται αμείωτες και μετά τις εκλογές σε πολλά και διαφορετικά πεδία και πιο πρόσφατη είναι η μεταρρύθμιση που τώρα προωθούμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια».

Ακόμη, είπε ότι «προχωρούμε μπροστά σε αυτήν την σύγχρονη, φιλελεύθερη μεταρρύθμιση με αποφασιστικότητα και τόλμη, χωρίς να λογαριάζουμε τις αντιδράσεις της Αριστεράς».

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι «οι αντιδράσεις στην Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και κανένας δεν θα τις θυμάται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ αυτό που θα μείνει, θα είναι η συγκεκριμένη βασική μεταρρύθμιση και ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

