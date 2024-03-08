Tι θα κάνει ο Όθωνας Ηλιόπουλος με την έδρα του

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ένα νέο ερώτημα πλανάται τις τελευταίες ώρες πάνω από τον Κουμουνδούρου. Σκέφτεται όντως ο Όθωνας Ηλιόπουλος να αφήσει την έδρα του στη Βουλή προκειμένου αφοσιωθεί αποκλειστικά στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά του καθήκοντα στο Χάρβαρντ;

Ο διακεκριμένος καθηγητής Ογκολογίας αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξη του στο ATTICA TV πως ο όγκος δουλειάς που έχει αναλάβει είναι τεράστιος και συνεπώς υπάρχει αυτό το δίλημμα.

«Το σύστημα μου είναι υπερεκτεταμένο. Τρέχω μια κλινική, τρέχω ένα εργαστήριο, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες κλινικές επιτυχίες τελευταία, δουλεύω με τους αποδήμους πάρα πολύ, προσπαθώ να είμαι στη Βουλή και πηγαινοέρχομαι. Υπάρχει ένα φόρτος εργασίας, νομίζω που κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα δημιουργήσει το ερώτημα τι κρατάω τι αφήνω και όσο περνά ο καιρός συμμετέχω κατά κάποιο τρόπο περισσότερο στις στελεχικές λειτουργίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στις πληροφορίες πως το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Χάρβαρντ φέρεται να ζητεί «αυστηρή στεγανοποίηση», ανάμεσα στους δυο ρόλους που κατέχει, του καθηγητή και του εκπροσώπου ενός κόμματος στο ελληνικό κοινοβούλιο, που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα ο ΣΚΑΪ, ο κ.Ηλιόπουλος απάντησε μιλώντας στο ATTICA TV: «Οι μισοί λένε ότι θα παραιτηθώ επειδή με έχει εξαναγκάσει ο Κασσελάκης. Τελευταίο σενάριο είναι ότι θα παραιτηθώ επειδή θα με εξαναγκάσει η δουλειά μου. Ένα πράγμα έχω να δηλώσω ότι ουδείς με έχει πιέσει στη δουλειά μου, ότι ακόμα και αν με είχαν πιέσει εγώ προσωπικά παίρνω τις αποφάσεις για το τι θα κάνω και προσπαθώ να βελτιστοποιήσω τον τρόπο με τον οποίο θα εκπροσωπήσω τον απόδημο ελληνισμό».

Τα σενάρια πάντως περί πιθανής παραίτησής του, αλλά και εισόδου του Στέφανου Κασσελάκη στη Βουλή συντήρησε και η Βούλα Κεχαγιά μέσω της απάντησης που έδωσε στο TALK RADIO: «είναι μια άλλη συζήτηση, παράλληλη, δηλαδή αν τα φέρει έτσι η κατάσταση και υπάρξει μία παραίτηση ή κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να δρομολογήσει σενάριο εισόδου του κ.Κασσελάκη στη Βουλή».

Το θέμα φαίνεται πως είναι ανοιχτό με την εκπρόσωπο τύπου να συμπληρώνει πως «από αυτό, όμως μέχρι να συζητάμε πως ο κ.Κασσελάκης ψάχνει τρόπους για να μπει στη Βουλή υπάρχει μια απόσταση».

Ο κ.Ηλιόπουλος διευκρίνισε στη συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «ουδέποτε ζήτησε ή πίεσε να παραιτηθεί κανείς από τους βουλευτές επικρατείας». Χωρίς να έχει καταγραφεί κάποια αλλαγή στη στάση του Στέφανου Κασσελάκη (ο οποίος έχει δηλώσει πως επιθυμεί να βρίσκεται στην κοινωνία) ή να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο από την Κουμουνδούρου η κατάταξη του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κατά πόσο θα μπορούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί το επόμενο διάστημα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ολομέλεια.

Ο Στέφανος Κασσελάκης βρίσκεται στην ένατη θέση και στην περίπτωση που μείνει κενή η πρώτη θέση θα πρέπει να παραιτηθούν πριν από αυτόν πέντε επιλαχόντες. Για τους νυν βουλευτές Έλενα Ακρίτα και Ευάγγελο Αποστολάκη - που είναι στενοί συνεργάτες του προέδρου - δεν θα υπάρξει ούτε υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση.

Πρόκειται για τους Πόπη Τσαπανίδου (αποχώρησε με την παραίτηση του Αλ.Τσίπρα), τον Μιχάλη Καλογήρου (στενό συνεργάτη και σήμερα του Αλέξη Τσίπρα), τη Τζένη Λειβαδάρου, τον Αθανάσιο Τσακρή και τη Ζωρζέττα Λάλη. Το σενάριο ο Στέφανος Κασσελάκης να λάβει αυτομάτως τη θέση του Όθωνα Ηλιόπουλου ως ο επόμενος από τη λίστα των αποδήμων φέρεται να είναι αδύναμο.

