«Πέφτουν τα προσωπεία» δηλώνει το Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα.



«Με έκπληξη παρατηρήσαμε σήμερα από το βήμα της βουλής τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να κάνει μια άνευ προηγούμενου σεξιστική δήλωση



Ποια ήταν αυτή; «Η επιβολή διδάκτρων οδηγεί φοιτήτριες να αναζητούν “sugar daddies”».



«Άραγε αυτή είναι η θέση και το επιχείρημα ενός αντιπολιτευτικού κόμματος απέναντι στο κατάπτυστο νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων;» διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ.



«Οι γυναίκες σήμερα παλεύουμε καθημερινά απέναντι σε μια πατριαρχική κοινωνία που δεν λέει να αλλάξει, γεμάτη έμφυλα στερεότυπα. Μια κοινωνία βίας και εξουσιαστικών συμπεριφορών απέναντι σε γυναίκες. Το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι σεξιστικά σχόλια μέσα από το κοινοβούλιο των υποτιθέμενων υπερασπιστών της ισότητας» σημειώνεται.



«Πέφτουν τα προσωπεία για ακόμη μια φορά μετά την καταψήφιση του ΚΚΕ επί της αρχής του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο.Η ισότητα δεν είναι μια λέξη προς τέρψιν ψήφων αλλά καθημερινός αγώνας και στάση ζωής…» καταλήγει η ανακοίνωση.

«Έκπληξη και θλίψη προκαλούν οι σημερινές αναφορές του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ κ. Δημήτρη Κουτσούμπα από το βήμα της Βουλής. Ο σεξισμός και ο μισογυνισμός δεν χωρούν στην Αριστερά» επισήμανε από πλευράς της η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Βούλα Κεχαγιά.

