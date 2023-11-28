Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός



Την πληροφορία ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει συζητήσει νομικούς τρόπους που θα εμπόδιζαν την οποιαδήποτε «εξαγωγή» των Γλυπτών του Παρθενώνα προς την Αθήνα, μεταφέρει το Sky News στον απόηχο της διπλωματικής διαμάχης που προκάλεσε η ακύρωση από τον Ρίσι Σούνακ της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Όπως μεταφέρεται, κάποια στιγμή, που δεν προσδιορίζεται χρονικά, η βρετανική κυβέρνηση συζήτησε την πιθανότητα να μπλοκάρει την άδεια εξαγωγής που ορισμένοι πιστεύουν ότι θα απαιτούνταν για να σταλούν στην Ελλάδα τα Γλυπτά.



Εν τω μεταξύ, για μία ακόμα φορά με κύριο άρθρο της η εφημερίδα Times τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα.



«Δε θα έπρεπε να πρόκειται περί ιδιοκτησίας, αλλά για το πού μπορεί κανείς να θαυμάσει καλύτερα τα μάρμαρα, εκείνα στην Αθήνα και εκείνα στο Βρετανικό Μουσείο. Ανήκουν μαζί ως ένα καλλιτεχνικό σύνολο και ανήκουν στο φυσικό τους περιβάλλον», σημειώνει το άρθρο, αν και στο τέλος κάνει λόγο για «δανεισμό» τους από το Βρετανικό Μουσείο.



Εκπρόσωπος του οργανισμού Parthenon Project που έχει προτείνει την επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα στο πλαίσιο μίας πολιτιστικής συνεργασίας σχολίασε ότι είναι «κρίμα» που ο Βρετανός πρωθυπουργός «αισθάνεται ότι δεν μπορεί να συζητήσει το θέμα των Ελγινείων Μαρμάρων με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ιδίως δεδομένου του πόσα έχουν να κερδίσουν οι δύο χώρες από μια λογική λύση και του βαθμού δημόσιας στήριξης για την επανένωση».

