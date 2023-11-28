Η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η αδιάκοπη και συντονισμένη μάχη που δίνει η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται πως αποτέλεσε την «πέτρα του σκανδάλου» για την πρωτόγνωρη συμπεριφορά του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ.

Ανάμεσα σε εκείνους που πήραν θέση είναι και η Νία Βαρντάλος, η οποία με τον δικό της τρόπο ζητά την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, εκεί που ανήκουν.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός έγραψε στο Instagram:

«Αγαπητό Βρετανικό Μουσείο, θα εκτιμούσαμε τα κλεμμένα Γλυπτά μας πίσω στον Παρθενώνα, όπου ανήκουν. Σας ευχαριστούμε. ~ Ελλάδα

Υ.Γ. Θα έρθω να τα πάρω, έχω μεγάλη τσάντα».

Πηγή: skai.gr

