Η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η αδιάκοπη και συντονισμένη μάχη που δίνει η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται πως αποτέλεσε την «πέτρα του σκανδάλου» για την πρωτόγνωρη συμπεριφορά του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ.
Ανάμεσα σε εκείνους που πήραν θέση είναι και η Νία Βαρντάλος, η οποία με τον δικό της τρόπο ζητά την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, εκεί που ανήκουν.
Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός έγραψε στο Instagram:
«Αγαπητό Βρετανικό Μουσείο, θα εκτιμούσαμε τα κλεμμένα Γλυπτά μας πίσω στον Παρθενώνα, όπου ανήκουν. Σας ευχαριστούμε. ~ Ελλάδα
Υ.Γ. Θα έρθω να τα πάρω, έχω μεγάλη τσάντα».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.