Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Η στάση της Βρετανίας δεν δείχνει σεβασμό απέναντι στον πρωθυπουργό και τη χώρα μας

«Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ψάχνουμε να βρούμε προηγούμενο και δεν βρίσκουμε. Η συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό ακυρώθηκε από την πλευρά του Βρετανού πρωθυπουργού και εικάζουμε το προφανές, ότι ενοχλήθηκε για τις δηλώσεις με τις πάγιες θέσεις της χώρας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Δήλωσε δε, ότι η ακύρωση της συνάντησης έγινε γνωστή, κατά τη διάρκεια συνάντησης του Ελληνα πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης της Βρετανίας στον οποίο εξέφρασε τις πάγιες θέσεις της χώρας μας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.

«Προτιμότερο είναι η έκφραση μια διαφωνίας, ειδικά όταν έρχεται ένας πρωθυπουργός από μια άλλη χώρα με βαριά ατζέντα όπως είναι το Μεσανατολικό», είπε και πρόσθεσε ότι στη στάση αυτή απαντάει η δήλωση του κ. Μητσοτάκη ο οποίος εξέφρασε την ενόχλησή του και τόνισε ότι όποιος πιστεύει στις θέσεις του δε φοβάται να τις εκφράσει.

Ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε τόνισε ότι η στάση της Βρετανικής κυβέρνησης δεν δείχνει σεβασμό όχι μόνο στον πρωθυπουργό αλλά σε όλη τη χώρα.

«Εμείς δεν θέλουμε να αναβαθμίσουμε το ζήτημα με μια χώρα που έχουμε καλές σχέσεις. Για τα γλυπτά, η διαπραγμάτευση είναι μεταξύ του ελληνικού κράτους και του βρετανικού μουσείου και αποτελεί μια διαδικασία που εξελίσσεται και σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να θεωρηθεί γενικευμένη κρίση» και συμπλήρωσε ότι το γεγονός καταγράφεται «ως μια ατομική συμπεριφορά του Βρετανού πρωθυπουργού».

Στην ερώτηση, εάν υπάρχει κάτι παραπάνω στη στάση αυτή και αφορά και άλλα ζητήματα «νομίζω ότι η αιτία είναι αυτό το ζήτημα αυτό» και κατέληξε ότι «η χώρα θα συνεχίσει να εκφράζει τις πάγιες θέσεις της».

Αναφορικά με τις αντιδράσεις Σαμαρά και άλλων βουλευτών με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «Θέλουμε να φέρουμε αυτή τη μεταρρύθμιση. Θα έρθει η στιγμή που θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στο υπουργικό και εκεί θα γίνουν γνωστές οι θέσεις».

Σχετικά με τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά που εξέφρασε τη διαφωνία του με τη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δε θα σχολιάσει τις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι« ο διάλογος είναι απαραίτητος χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πούμε ότι συμφωνούμε σε όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση υποχώρησης στις κυριαρχικές μας θέσεις».

